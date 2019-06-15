Гороскоп на 15 июня: Ракам стоит проявить внимательность, у Водолеев усилится тщеславие

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:41

Солнце в Близнецах.

Овен. День связан с иллюзиями, искушениями плоти, самообманом. Вас может спасти прирожденная способность к анализу прошлого и предвидению будущего. Разберитесь в своих планах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы. Личная жизнь также потребует от вас осторожности и внимания. Вероятны ссора с кем-то из близких или проблемы со старшими родственниками.

Телец. Личная жизнь Тельцов будет спокойной и мирной – осень настроит его на установление внутреннего равновесия и гармонии с окружающим миром. Будущее будет видеться отчетливо, многие ощутят уверенность в собственных силах.

Близнецы. Начало дня благоприятно для коллективных действий, совместных мероприятий и поездок к друзьям. Коммерческие дела будут развиваться удачно и принесут желаемые результаты, но только в первой половине дня. Хороший день для завершения дел, принятия важных решений на будущее, общения, семейных отношений. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в сфере профессиональной деятельности.

Рак. День получения преобразования космической энергии. Нужно быть внимательным и осторожным в любом деле. Не принимайте никаких необдуманных решений. С помощью проверенных друзей или деловых партнеров вы сможете получить заманчивые предложения, однако не стоит менять вид деятельности или работу. Есть шанс получить какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни.

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Лев. День несет негативные тенденции. Приготовьтесь к проблемам на работе. Ваш нестандартный взгляд на вещи, некоторая эксцентричность и острота суждений может вызвать недовольство начальства или раздражение коллег. Исключите недисциплинированность и самоуверенность, которые заведут вас в тупик.

Дева. День обретения новых источников энергии, расширения кругозора, усиления дара предвидения. Вероятно некоторое улучшение материального благосостояния. Благоприятны планирование во всех сферах жизни, знакомства и заключение брака. Возможны ценные находки и открытия.

Весы. Сегодня женщин-Весов ждут новые интересные знакомства – не исключено, что из деловых они перерастут в любовные. Ваши сексуальность, личное обаяние и жизненный потенциал находятся на высоте. Любые действия будут удачным и найдут благоприятный отклик. Мужчинам-Весам этот день звезды рекомендуют посвятить запутанным проблемам в личной жизни. Вы не должны многого требовать от партнерши, пока сами не будете готовы предложить столько же.

Скорпион. Звезды предостерегают вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья. Возможны провокации, недоразумения и разногласия как в сфере профессиональной деятельности, так и дома.

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Стрелец. Расположение звезд по-прежнему не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Не исключены конфликты в семейных отношениях или в общении с партнером. Ложные обещания или неосмотрительные поступки приведут к слезам и обидам. Возможна небольшая материальная поддержка или ценный совет со стороны малознакомых людей.

Козерог. День прощения обид, очищения огнем. Необходимо сопротивляться дурным влияниям, отрешиться от суеты и тщеславия. В этот день окружающая действительность проецируется на вас, поэтому следите за приметами. Рекомендуются действия, направленные на укрепление семьи, благоустройство дома. Полезно посидеть у костра или при свечах.

Водолей. День несет двойственную характеристику. В первой половине дня вероятны встречи и контакты. Вы сможете активно включиться в партнерские отношения, укрепить связи, расширить круг общения. Однако возрастет не только ваша общительность, но и тщеславие. Это может привести к проблемам как в личных взаимоотношениях, так и в карьере.

Рыбы. Этот день благоприятен для контактов и творческих встреч. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, скажем, у друзей. Вам просто необходимо пообщаться с теми, кто доброжелательно относится к вам. В результате у вас возрастет жизненный и творческий потенциал, усилится магнетизм и обаяние.

Астролог: Вальдемар Небоходцев