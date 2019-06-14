Кому помогут «Крылья»: история маленького Марка Чужинова

В субботу, 15 июня, в Благовещенске пройдет благотворительный марафон «Крылья». С помощью неравнодушных людей будет собрана необходимая сумма на реабилитацию для четырехлетнего Максима Румака и кинезитерапию для детей с диагнозом «детский церебральный паралич».

В этом году телемарафон взял под крыло 10-летнего Марка Чужинова. Мальчик окончил второй класс, учит английский язык, мечтает встать на ноги и съездить в Крым.

Об этом Марк даже попросил президента России. Историю Марка рассказала его мама Анна Степанова. «Марк родился недоношенным на 33 неделе. И в роддоме его... я не знаю, что там произошло... Была черепно-мозговая травма. Его ударили или еще что-то… Мы долго лежали в больнице, две недели в роддоме, до полутора лет он был на лечении в больнице в Москве, в клинике, где он родился», – рассказывает женщина.

В годовалом возрасте мальчик так и не смог сесть. Ему поставили диагноз «детский церебральный паралич». «Мы начали разговаривать в четыре с половиной года. Он говорил 10 слов – то, что ему нужно. Потом в четыре с половиной года он у нас как-то проснулся и говорит: "Ты долго спать еще будешь, я пить хочу". Я аж подлетела», – вспоминает мама.

Малыш научился подниматься и спускаться по лестнице. Марк стал ходить – неустойчиво, с поддержкой. «Мы начали передвигать ногами, потому что раньше он не понимал, для чего ему нужны ноги и что это такое. Сейчас я меньше могу опасаться за него. Посажу на лавочку и буду знать, что он будет сидеть, а не заваливаться, падать», – продолжает Анна.

Недавно врач сказал ей: «Марк делает очень большие успехи. Он может встать на ноги, просто ему нужно самому захотеть». «В первый раз мы занимались кинезитерапией, нам очень понравилось. Мы возлагаем большие надежды на это. Многие говорят, что от нее очень хороший результат», – говорит мама Марка.

«Я раньше президенту задавал вопрос, что я хочу в Крым. Чтобы он дал мне путевку в Крым. Пока нет, не ответил», – признается мальчик. «Когда мы в прошлом году были в Питере, как раз была прямая трансляция с Путиным. Марк у нас постоянно смотрит. И он мне говорит: "Давай зададим ему вопрос". И вот он у нас задал вопрос – почему детям Дальнего Востока не дают путевки в Крым», – говорит мама мальчика.

«Я бы никогда не смогла от него отказаться, – признается мама. – Когда ему в год поставили ДЦП, врачи в Москве сказали: "Зачем он тебе? Ты молодая, родишь себе нового". Я сказала: "Как вы, врачи, можете мне такое говорить?!" Я вообще не представляю жизни без него». Анна говорит, что Марк многому учит родителей – терпению, взаимопомощи, взаимопониманию.

«Невозможно передать, когда ребенок сидит, сидит, сидит. Он просто научился есть с ложки. И он говорит: "Ты представляешь, я научился сам, ты меня не корми! Я уже взрослый, я сам могу это сделать". Ради таких эмоций стоит помогать детям, чтобы они научились что-то делать сами», – уверена Анна Степанова.

С диагнозом «детский церебральный паралич» в Амурской области живет 361 ребенок. Такие данные приводит региональное министерство здравоохранения. Реабилитационную помощь дети с ДЦП получают в детской городской больнице Благовещенска. Методы кинезитерапии в учреждении начали применять шесть лет назад.

За пять месяцев текущего года в благовещенской детской больнице сеансы кинезитерапии прошли 100 детей. Из них 32 ребенка – за счет амурского областного отделения Российского детского фонда. Как раз на средства, собранные на марафоне «Крылья».

Благотворительный марафон «Крылья», который благовещенская телекомпания «Альфа-канал» проводит совместно с Российским детским фондом, пройдет в субботу, 15 июня. Журналисты будут работать в прямом эфире с 15 до 18 часов. В студию «Альфа-канала» придут гости, в это же время на набережной Амура пройдет праздничная программа. Возле ротонды расположатся игровые зоны от корпорации развлечения «Фиеста», «М9-студии» и клуба исторической реконструкции «Ясень». С 16 до 18 часов пройдет благотворительная акция «Обними собаку». В это же время дети смогут сфотографироваться на мотоциклах байк-клуба «Пижон МС». Участие в марафоне примет фотограф, музыкант, блогер Амур.инфо Игорь Павлов. Он исполнит инструментальную музыку. А еще посетителей ждут прыжки на батуте и мастер-класс от ProJumping. Затем около ротонды выступят кавер-группы «Сон Менделеева» и «Суворов».

Все желающие смогут стать участниками марафона и сделать пожертвования в общую копилку. С 13 часов точки сбора средств заработают в торговых центрах «Флагман», «Острова» и «Перекресток». С 15 часов волонтеры с ящиками для сбора денег будут ходить по всей набережной. За пять лет на марафоне «Крылья» на лечение детей было собрано более 3 миллионов рублей.