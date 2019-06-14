Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июня
Предыдущая новость
сегодня, 20:19 0

В Благовещенске объявлен конкурс на проект фасада выставочного зала

В Благовещенске объявлен конкурс на проект фасада выставочного зала
Фото: ru.depositphotos.com

После того как в Благовещенске раскритиковали проект фасада выставочного зала, в городе объявили конкурс на лучший эскиз. Проект-победитель определят по результатам конкурса, который стартует 17 июня.

«Цель конкурса – получение качественного архитектурно-дизайнерского решения фасада выставочного зала в условиях конкурсной состязательности современных архитектурно-дизайнерских решений, отвечающих потребностям жителей, современным экономическим, социальным, экологическим и техническим требованиям сохранения имеющегося архитектурного ансамбля и гармоничного пространства городской среды. В эскизных предложениях предлагается передать оригинальное оформление фасада выставочного зала, стилистически не выпадающее из общего архитектурного ансамбля», – поясняют организаторы конкурса – областной краеведческий музей и общественный совет при минкультуры.

Предложить свой эскиз могут не только представители организаций, творческих мастерских, студий, но и самостоятельные архитекторы и дизайнеры. Необходимое условие для участия – наличие профессионального образования и опыта работы в соответствующей сфере деятельности.

Прием работ продлится с 17 по 30 июня текущего года. Отбором работ займется комиссия, в состав которой войдут представители организаторов и профессионалы, не участвующие в конкурсе. Лучше труды опубликуют на сайте краеведческого музея.

1 июля состоятся общественное обсуждение и голосование. Их результаты станут известны 2 июля. Отмечается, что при подведении итогов комиссия вправе учитывать результаты общественного голосования.

С автором лучшей работы заключат договор на разработку дизайн-проекта фасада выставочного зала на сумму 100 тысяч рублей.

Просмотров всего: 30

#конкурсы #строительство

распечатать


Общество 7

Комиссия запретила сокращать расстояние на участке при строительстве гостиницы в Благовещенске

Власть

Василий Орлов проинспектировал работы на объектах в Свободном

Общество 12

Благовещенцы недовольны близким соседством с будущей гостиницей

Происшествия 4

В Приамурье машины застряли на дороге Введеновка – Февральск (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь