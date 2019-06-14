В Благовещенске объявлен конкурс на проект фасада выставочного зала

«Цель конкурса – получение качественного архитектурно-дизайнерского решения фасада выставочного зала в условиях конкурсной состязательности современных архитектурно-дизайнерских решений, отвечающих потребностям жителей, современным экономическим, социальным, экологическим и техническим требованиям сохранения имеющегося архитектурного ансамбля и гармоничного пространства городской среды. В эскизных предложениях предлагается передать оригинальное оформление фасада выставочного зала, стилистически не выпадающее из общего архитектурного ансамбля», – поясняют организаторы конкурса – областной краеведческий музей и общественный совет при минкультуры.

Предложить свой эскиз могут не только представители организаций, творческих мастерских, студий, но и самостоятельные архитекторы и дизайнеры. Необходимое условие для участия – наличие профессионального образования и опыта работы в соответствующей сфере деятельности.

Прием работ продлится с 17 по 30 июня текущего года. Отбором работ займется комиссия, в состав которой войдут представители организаторов и профессионалы, не участвующие в конкурсе. Лучше труды опубликуют на сайте краеведческого музея.

1 июля состоятся общественное обсуждение и голосование. Их результаты станут известны 2 июля. Отмечается, что при подведении итогов комиссия вправе учитывать результаты общественного голосования.

С автором лучшей работы заключат договор на разработку дизайн-проекта фасада выставочного зала на сумму 100 тысяч рублей.