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Предприниматели, члены спортивных и автообъединений участвуют в марафоне «Крылья» (фото)

Предприниматели, члены спортивных и автообъединений участвуют в марафоне «Крылья» (фото)

В копилку благотворительного марафона «Крылья» уже поступают пожертвования. Традиционно свой вклад внесли представители благовещенских автоклубов. Руку помощи протянули спортсмены из Российского союза боевых искусств (РСБИ) и представители общественных организаций.

Бой болезням объявили спортсмены амурского филиала Российского союза боевых искусств. Не изменяя традиции, они участвуют в телемарафоне «Крылья». В этот раз средства на лечение детей с ДЦП пожертвовали шесть федераций – киокусинкай карате, кикбоксинга, рукопашного боя, тхэквондо, ушу и тайского бокса.

«У нас, спортсменов, заложено в крови – своих не бросать. Это благородное дело, оно пойдет на цель: спасти ребенка или вылечить его. И душа будет радоваться», – говорит председатель амурского филиала РСБИ Александр Синьков.

«К сожалению, у нас в Амурской области, в Благовещенске очень много становится инвалидов. С каждым разом все больше и больше. Это за сердце берет, за душу. Хочется оздоровить весь мир. но такого не бывает. Каждый человек должен помочь в жизни другому человеку», – уверена директор Дальневосточного отделения федерации ушу Наталья Шедько.

«По-человечески просто жалко их, хочется, естественно. помочь. Потому что кто, если не мы?» – отвечает председатель федерации киокусинкай карате Олег Беляев.

Третий год не остаются в стороне благовещенские автоклубы. Дождливая погода в этот раз не помешала делать добрые дела. Члены 15 организаций вместе со своими детьми опустили конверты в ящик для пожертвований. «Участники автоклубов сами спрашивают, когда мы в этом году будем участвовать. То есть сами проявляют инициативу. Ребятам небезразлична судьба деток, которые нуждаются в помощи», – объясняет администратор автомобильного клуба Vitz_club28 Гаянэ Асланова.

«По мере сил – я не говорю, что мы какие-то суммы большие собираем, – но ни от кого не убудет, если он положит 200, 300, 400 рублей. Получится неплохая сумма, и эти деньги будут кому-то нужны», – рассказывает администратор автомобильного клуба Caldina-Club Рамиль Гарибов.

Инициативу проявляют и общественники. Исполнительный директор общественной организации развития малого предпринимательства «Содействие» Сергей Чеботов впервые принимает участие в телемарафоне. Говорит, отцовское сердце дрогнуло от историй героев «Крыльев». «Родители с раннего детство меня так воспитывали, что нужно помогать младшим. Всегда протягивал руку помощи тем, кто в этом нуждается. И для меня как для отца крайне важно, чтобы в нашем мире учили оказывать помощь безвозмездную и делать добро людям», – подчеркивает Сергей Чеботов.

Благодаря отзывчивым людям в ящик для сбора пожертвований уже положили более 100 тысяч рублей. Еще более 200 тысяч на счет детского фонда переведет компания, занятая в строительстве Амурского ГПЗ. Переводят деньги и с помощью СМС на короткий номер 3434. Уже поступило около 8 тысяч. И еще столько же поступило на счет амурского отделения Российского детского фонда.

Постепенно пополняется и личный счет Максима Румака, которому требуется 200 тысяч на поездку в Санкт-Петербург. Неравнодушные амурчане перевели около 40 тысяч рублей. Основной сбор пожертвований состоится в субботу, 15 июня, в день марафона «Крылья».

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#дети #жизнь #здоровье #Крылья

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    31 минута назад

    Хорошее дело! Призываю всех неравнодушных помочь тем, кому это точно необходимо!

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