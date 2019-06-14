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Четыре фирмы лишились транспорта и получили по миллиону штрафа за взятки

Четыре фирмы лишились транспорта и получили по миллиону штрафа за взятки
Фото: ru.depositphotos.com

Четыре коммерческие организации оштрафованы на 4 миллиона за взятки бывшему начальнику амурского автонадзора Владимиру Злобину. Ему давали взятки, а он их брал. За это нарушители правил перевозки пассажиров не привлекались к ответственности.

Прокуратура Амурской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что с июня 2013 по январь 2014 года учредитель четырех коммерческих организаций – ООО «Автотранспортное предприятие Советская Гавань», ООО Туристическая фирма «Пять звезд», ООО «Васильев» и ООО «Автотранспортное предприятие Ванино» – передал начальнику управления государственного автодорожного надзора по Амурской области 360 тысяч рублей. Деньги предназначались за не привлечение к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров регулярным автомобильным транспортом.

В отношении каждой из четырех организаций прокурор Амурской области возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное предложение, передача от имени и в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом бездействия, связанного с занимаемым им служебным положением». Суд согласился с позицией прокуратуры и привлек каждую из организаций к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 миллион рублей. Кроме того, по ходатайству прокуратуры Амурской области суд арестовал транспортные средства каждой из организаций.

Взяткодатель ранее привлечен к уголовной ответственности. Его оштрафовали на 14,4 миллиона рублей. Как сообщало ИА «Амур.инфо», должностное лицо надзорного органа признано виновным в шести эпизодах взяточничества по статье 290 УК РФ и семи эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) с назначением наказания в виде реального лишения свободы на срок до 9 лет.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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