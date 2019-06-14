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сегодня, 18:03 7

Комиссия запретила сокращать расстояние на участке при строительстве гостиницы в Благовещенске

Комиссия запретила сокращать расстояние на участке при строительстве гостиницы в Благовещенске

Комиссия приняла решение, касающееся строительства гостиницы на улице Северной между Театральной и Кузнечной в Благовещенске. Застройщик планировал отступить от границ земельного участка на 3 метра до возводимого здания вместо предусмотренных 6 метров. Об этом он ходатайствовал в городскую администрацию.

Отступать от прописанных норм застройщику не разрешили. Однако решение неокончательное, рассказала «Амур.инфо» Арина Сапрыкина. Она проживает в доме по соседству с местом застройки. Девушка высказывалась против инициативы застройщика. Ранее информагентство сообщало, что вопрос, касающийся строительства четырехэтажной гостиницы, рассмотрели на публичных слушаниях.

«Нам сказали, что пока уменьшить расстояние с 6 до 3 метров комиссия запретила. 21 июня этот вопрос будет на рассмотрении у мэра, и в мэрии должны уже подписать окончательное решение. Комиссия пока не разрешила, но это еще не окончательное решение», – рассказала Арина Сапрыкина.

Окончательное решение примут на следующей неделе 21 июня. Его опубликуют в газете «Благовещенск».

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#городская власть #мэрия #строительство

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Дают возможность найти компромисс

  • Rick1979

    Rick1979
    1 час назад

    Театральная - одна из улиц, по которой въезжают в город, а следовательно прилегающие к ней кварталы должны быть застроены многоэтажными зданиями, а деревяшки и прочие частные дома надо снести.

  • chilly

    chilly
    1 час назад

    И застроить с нарушением всех возможных норм стена к стене?

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Компромиса не будет, однозначно.

  • Oldlord

    Oldlord
    56 минут назад

    Справедливость восторжествовала?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    52 минуты назад

    А комиссия в состоянии запретить существование гостиницы окна которой выходят на детскую площадку и расстояние до нее очень сильно не соответствует норматиывм? Факт метра 3, норматив 12 метров.

    Или статус владельца мешает?

  • nerro

    nerro
    43 минуты назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    А комиссия в состоянии запретить существование гостиницы окна которой выходят на детскую площадку и расстояние до нееочень сильно не соответствует норматиывм? Факт метра 3, норматив 12 метров.

    Или статус владельца мешает?



    Щас примут решение урезать детскую площадку на 9 метров. ))

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