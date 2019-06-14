Комиссия запретила сокращать расстояние на участке при строительстве гостиницы в Благовещенске

Комиссия приняла решение, касающееся строительства гостиницы на улице Северной между Театральной и Кузнечной в Благовещенске. Застройщик планировал отступить от границ земельного участка на 3 метра до возводимого здания вместо предусмотренных 6 метров. Об этом он ходатайствовал в городскую администрацию.

Отступать от прописанных норм застройщику не разрешили. Однако решение неокончательное, рассказала «Амур.инфо» Арина Сапрыкина. Она проживает в доме по соседству с местом застройки. Девушка высказывалась против инициативы застройщика. Ранее информагентство сообщало, что вопрос, касающийся строительства четырехэтажной гостиницы, рассмотрели на публичных слушаниях.

«Нам сказали, что пока уменьшить расстояние с 6 до 3 метров комиссия запретила. 21 июня этот вопрос будет на рассмотрении у мэра, и в мэрии должны уже подписать окончательное решение. Комиссия пока не разрешила, но это еще не окончательное решение», – рассказала Арина Сапрыкина.

Окончательное решение примут на следующей неделе 21 июня. Его опубликуют в газете «Благовещенск».