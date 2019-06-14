Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:34 0

Ксению Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах

Ксению Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах
Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак раскритиковала последний выпуск телепередачи «Жить здорово». Собчак посчитала это позорищем и неправильной подачей.

Ксения назвала произошедшее жестью и поинтересовалась душевным здоровьем Малышевой. Помимо этого, она перепостила публикацию из другого канала на эту тему, где ведущую называют мерзавкой, а выпуск передачи характеризуют как позорище.

Ранее Малышева использовала для названия своей передачи выражения «Мой ребенок – идиот» и «Откуда берутся кретины?» Она назвала кретинизм термином, характеризующим степень умственной отсталости. Главный детский психиатр Москвы Анна Портнова заявила, что слова «идиот» и «кретин» на самом деле не являются медицинскими.

Ряд психиатров Москвы оправдали слова Малышевой. По словам детского психиатра Алексея Каротама, термин «идиотия» был принят в советской терминологии, однако отсутствует в современной классификации болезней.

Аналогично высказался и специалист Вячеслав Тарасов, пояснив, что идиотия, олигофрения и имбецильность являются различными проявлениями умственной отсталости. Он посетовал на то, что люди часто используют в своей речи медицинские термины, подразумевая иные значения. В качестве примера он привел понятие бреда, который обывателями используется как синоним глупых суждений, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 25

#происшествия #ТВ #шоу-бизнес

распечатать


Происшествия 1

Дождь шел стеной: в Благовещенском районе затопило поля (видео)
В России и мире

В Якутии подросток умер на военных сборах
В России и мире

Сын Барри Алибасова хочет увезти отца в Европу
В России и мире

Дарья Клюкина выпустила дебютную песню
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь