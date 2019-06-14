Ксению Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах

Ксения Собчак раскритиковала последний выпуск телепередачи «Жить здорово». Собчак посчитала это позорищем и неправильной подачей.

Ксения назвала произошедшее жестью и поинтересовалась душевным здоровьем Малышевой. Помимо этого, она перепостила публикацию из другого канала на эту тему, где ведущую называют мерзавкой, а выпуск передачи характеризуют как позорище.

Ранее Малышева использовала для названия своей передачи выражения «Мой ребенок – идиот» и «Откуда берутся кретины?» Она назвала кретинизм термином, характеризующим степень умственной отсталости. Главный детский психиатр Москвы Анна Портнова заявила, что слова «идиот» и «кретин» на самом деле не являются медицинскими.

Ряд психиатров Москвы оправдали слова Малышевой. По словам детского психиатра Алексея Каротама, термин «идиотия» был принят в советской терминологии, однако отсутствует в современной классификации болезней.

Аналогично высказался и специалист Вячеслав Тарасов, пояснив, что идиотия, олигофрения и имбецильность являются различными проявлениями умственной отсталости. Он посетовал на то, что люди часто используют в своей речи медицинские термины, подразумевая иные значения. В качестве примера он привел понятие бреда, который обывателями используется как синоним глупых суждений, сообщает «Лента.ру».