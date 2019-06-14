В Амурской области впервые провели комбинированную операцию на работающем сердце

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Амурских врачей наградили за проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека. В течение 4 часов операционная бригада боролась за жизнь 65-летнего пациента. По сути, медикам пришлось проводить две операции как одну. Такая комбинированная методика была применена впервые.

Как рассказали сотрудники клиники кардиохирургии Амурской медицинской академии, пациент 65 лет долго страдал от ишемической болезни сердца и нарушения сердечного ритма. Состояние его ухудшалось. Тогда было принято решение об оперативном вмешательстве. Из-за тяжелого состояния операцию решили проводить на работающем сердце.

Операционная бригада в составе сердечно-сосудистых хирургов Александра Филиппова и Валентина Филатова, анестезиолога Виктора Никитина, врача-перфузиолога Георгия Кондратова, медсестер-анестезисток Елены Андриевской и Ольги Стрельцовой, операционной сестры Светланы Смелянской 4 часа боролась за жизнь человека.

«Пациенту были проведены коронарное шунтирование пораженных артерий на работающем сердце и криоизоляция устьев легочных вен для лечения сложного нарушения сердечного ритма. Такая комбинированная методика – по сути, две операции, выполненные как одна, – в Амурской области была применена впервые», – рассказал хирург Валентин Филатов.

Спустя некоторое время после операции пациента в удовлетворительном состоянии выписали домой. Недавний контрольный осмотр показал, что у него все в порядке.

Медики, которые провели уникальную для региона операцию, победили в одной из номинаций областного профессионального конкурса «Признание». Их наградили на торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника. Врачам вручили диплом и символическую статуэтку.