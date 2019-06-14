В Благовещенске готовится к выходу книга об амурчанах-эмигрантах

В Благовещенске готовится к выходу в свет книга «Амурцы-эмигранты. Первая треть ХХ века». Это итог девяти лет каждодневной работы исследователя Сергея Емельянова, коренного благовещенца. В своей книге автор, по его словам, поднял из небытия память о более чем 4 тысячах людей, живших в Приамурье и вынужденных покинуть малую родину в силу известных событий отечественной истории.

«Эмиграцией именно по региону, району никто не занимался. В России это первое издание, где исследована определенная территория и судьбы определенных людей, которых революция и Гражданская война заставили покинуть малую родину. А потом их раскидало по всему миру», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» автор Сергей Емельянов.

В книге – не только истории людей, которые Сергей Вадимович кропотливо узнавал на протяжении девяти лет работы. В издании будут опубликованы более 600 фотографий, больше половины из них публикуются впервые.

«Амурцы-эмигранты» готовятся к выпуску издательской группой Амурской ярмарки. Над книгой, кроме автора, работали Татьяна и Анатолий Телюк, которые выступили в роли редакторов-составителей. «Реальные судьбы амурцев-эмигрантов, нередко очень драматичные, показаны в общем контексте дальневосточной ветви российской эмиграции, направленной изначально в сопредельное государство – в Китай, а далее по всему миру. Все, о чем повествуется в издании, все те, чьи имена вернулись из небытия, – это живая история Приамурья», – говорится в описании книги на сайте Амурской ярмарки.

Во время работы автор добывал информацию по интернету. Он общался с американцами, гражданами Австралии, Канады, Израиля, Польши, Гонконга. «Это была каждодневная работа, это титанический труд. Потому что, если пропустишь день-два, упустишь линию и будет сложно вписаться. Надо быть постоянно в тренде. Тебе люди постоянно пишут, ты должен вникнуть в их историю семьи, ничего не перепутать. Была женщина из Благовещенска, которая после эмиграции четыре раза меняла фамилию. Я нашел ее родственников. Это тонкий, длительный процесс», – объясняет Сергей Вадимович.

Так он узнал, что в Благовещенске родилась первая жена Сугихары Тиунэ. Этого человека называют японским Шиндлером – во время войны он спас 5 000 евреев. С уроженкой Благовещенска Клавдией Аполлоновой он прожил 11 лет. Они поженились в Харбине, где японец принял православие и был крещен русским именем Сергей Павлович Сугихара. «Но в первую очередь меня интересует судьба простых людей. Про Сугихару все написано, а про других кто расскажет? Например, известная в городе фамилия Косицыных. Я нашел около 60 их эмигрировавших родственников. Интересно, что харбинцы, уехавшие в Австралию, сохранили язык, они говорят по-русски. А вот те, кто уехал в Америку, язык не сохранили, с ними я общался через переводчика», – продолжает Сергей Вадимович.

В своей книге автор представит разгаданную им загадку купца второй гильдии Емельяна Федоровича Ножкина. В 1912 году он вместе с семьей эмигрировал в Сан-Франциско. «Эту загадку с полукриминальным оттенком я разгадал в 2018 году, то есть через 102 года после событий. Пока не буду говорить, о чем это. В книге все будет», – обещает Сергей Емельянов.

Выход книги «Амурцы-эмигранты. Первая треть ХХ века» планируется в октябре текущего года. Уже можно оформить предзаказ: для этого необходимо заполнить форму на сайте Амурской ярмарки. Купить книгу можно будет и на Амурской ярмарке, однако уже известно, что тираж издания маленький, и, по словам автора, переиздаваться оно не будет. Стоимость экземпляра пока неизвестна.

Сергей Емельянов – коренной благовещенец, он окончил четвертую школу, которая известна как Алексеевская гимназия, политехнический колледж, после службы в армии работал в «Автоколонне». В настоящее время Сергей Вадимович – военный пенсионер. В его архиве собрана информация о благовещенцах и о прошлом города.