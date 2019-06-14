Василий Орлов проинспектировал работы на объектах в Свободном

14 июня глава региона Василий Орлов проинспектировал работы в Свободном. В городе президентского внимания идёт строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. До 2020 года из федерального бюджета город получит больше 5 миллиардов рублей.

Амурский губернатор оценил динамику работ по капитальному ремонту пришкольной территории и спортивной площадки средней школы № 8. Здесь предусматривается строительство футбольного поля, беговых дорожек, спортивных площадок для волейбола и баскетбола, детского городка, полосы препятствий, хоккейной коробки. Работы ведутся с сентября прошлого года, в мае они были возобновлены, сообщается на сайте областного правительства. Полностью приготовлены площадка под футбольное поле, беговые дорожки и хоккейную коробку, закуплено оборудование.

«У нас как такого стадиона давно не было. Тот, что был, – очень старый. Мы своими силами пытались что-то сделать. Узнав о том, что будет такая федеральная программа, много сделали, чтобы войти в неё, – рассказала директор школы Наталья Кравченко. – Мы проводили немало мероприятий совместно с родителями и детьми, когда у нас не было хорошего стадиона. Теперь, думаю, будет ещё больше спортивных событий».

На новой спортивной площадке будут заниматься не только ученики школы, но и жители ближайшего микрорайона.

Возле школы появилось новое ограждение. Планируется установить камеры видеонаблюдения. Кроме того, из средств местного бюджета планируется выделить деньги для реконструкции фасада и крыльца. Все работы планируется завершить к 1 сентября.

Амурского губернатора ознакомили с ходом работ по реконструкции канализационного коллектора и водопроводных сетей. Она идёт уже второй год. Работы рассчитаны на 3 года.

«Всего из прокладки линий канализации из 4,9 километра выполнено 3 километра. Идём с опережением графика на 27 %. Такой реконструкции в городе до этого не было», – пояснил первый заместитель министра ЖКХ области Вадим Кирпиков.

Ещё одним объектом инспекции стала пристройка на 6 групп к детскому саду № 5. На эти цели направлено 116 миллионов рублей, 94 % освоено.

«Сейчас детский сад комплектуется оборудованием, внутри закончена отделка. Фасад мы закончим к 25 июня. Строим новый современный большой детский сад, со старым он соединяется переходом. Мы сегодня об этом объявили губернатору – до 1 июля все работы закончим. Определились, что из-за корректировок с поставкой оборудования его открытие состоится 1 августа», – рассказал гендиректор ОАО «Амурстрой» Александр Синьков.

«Город Свободный долгое время находился в списке моногородов в тяжёлых условиях. Сегодня приходится многие вещи делать с чистого листа, в первую очередь – модернизировать инфраструктуру. Сегодня мы посмотрели 3 объекта, всего же в Свободном планом предусмотрена реализация 30 мероприятий. За три года – с 2018 по 2020 год на улучшение инфраструктуры города, а значит, и повышения качества жизни жителей Свободного, из средств федерального бюджета планируется объём финансирования 5,1 миллиарда рублей», – прокомментировал Василий Орлов.