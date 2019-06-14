Дождь шел стеной: в Благовещенском районе затопило поля (видео)

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13 июня в Амурской области прошли обильные осадки. Это стало настоящей бедой для предпринимателя Аркадия Корнеева. Амурчанин рассказал ИА «Амур.инфо», что в результате сильнейшего дождя затопило его поля в Благовещенском районе.

Они расположены в районе села Каникурган. Аркадий Петрович пояснил, что его хозяйство занимается выращиванием овощей.

«Вчера не менее 50 миллиметров осадков выпало минут за пятнадцать. Произошло подтопление полей – практически всех, которые находятся в хозяйстве. Сейчас откачиваем воду с помощью насосного оборудования. Протянули шланги, качаем весь день», – рассказывает амурчанин.

По его словам, накануне дождь шел стеной, видимость была серьезно ограничена. Затопление затронуло посевы капусты, свеклы, оказались под водой лук, картофель.

«Я так думаю, процентов 30 посевов погибнет из-за этого», – оценил ущерб от непогоды Аркадий Корнеев.

Предприниматель сказал, что сейчас задача как можно быстрее откачать воду. Остается надеяться, что природа в дальнейшем не преподнесет подобных сюрпризов.