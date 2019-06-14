В Тынде после вмешательства прокуратуры 5 сирот получили долгожданное жилье

Городская прокуратура Тынды в ходе проверки выявила нарушения прав несовершеннолетних детей-сирот на жильё. Администрация города длительное время не принимала меры по обеспечению жилыми помещениями четырех молодых людей и одной девушки, имеющих статус детей-сирот.

Из-за отсутствия жилья молодые люди с семьями вынуждены были снимать квадраты по договорам коммерческого найма. Тындинский городской прокурор направил в суд исковые заявления о возложении на администрацию города обязанности обеспечить сирот жильем. Требования прокурора были удовлетворены. В настоящее время молодые люди обеспечены благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения.

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Любовь Чуприна