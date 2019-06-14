Телемарафон «Крылья», парад судов, дегустация плова: выходные в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

В выходные, 15 и 16 июня, в Благовещенске пройдут культурные, благотворительные и спортивные мероприятия. В их числе – телемарафон «Крылья», парад судов, праздник узбекской культуры, мастер-класс по созданию морского пейзажа и другие.

15 июня, суббота

В 10:00 на набережной реки Зеи в районе Амурской, 1 состоятся парад судов и концерт. 15 июня государственной инспекции по маломерным судам МЧС России исполняется 35 лет. Побывать на празднике ГИМС могут все желающие.

В 9:00 на базе спорткомплекса «Юность» пройдет открытый Кубок города по ушу. Выступят как юные, так и взрослые ушуисты.

В 13:00 в Амурском областном краеведческом музее пройдет День культуры узбекского народа. На празднике амурчане смогут увидеть выставку традиционной мужской и женской одежды, национальные танцы. Также гости продегустируют традиционные блюда: плов, манты, лагман, чучвару, и ханум. Все желающие смогут почитать стихи узбекских поэтов. Побывать на мероприятии можно, купив входной билет. Для детей до 16 лет – посещение бесплатное.

В 14:00 в музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова (Пионерская, 14) состоится мастер-класс художника Наталии Саяпиной по созданию морского пейзажа акварелью. Каждый посетитель сможет своими руками создать прекрасный морской пейзаж. Цена билета на мастер-класс 200 рублей. Записаться на занятие можно по телефонам: 8-914-048-48-89, 77-53-83, 49-00-09.

15 июня пройдет благотворительный телемарафон «Крылья». Телекомпания «Альфа-канал» совместно с Амурским отделением Российского детского фонда организуют сбор средств на лечение и реабилитацию больных детей. Точки сбора средств в торговых центрах «Флагман», «Острова» и «Перекресток» будут работать с 13:00 до 17:00. Собирать деньги будут волонтеры и на набережной Благовещенска.

В 15:00 у ротонды будут работать игровые зоны. В 16:00 в рамках телемарафона пройдет акция «Обними собаку». Оказав помощь детям, можно будет пообниматься и сфотографироваться с хаски. Также на территории ротонды своих железных коней продемонстрируют байкеры из клуба «Пижон МС». Детям можно будет сфотографироваться на мотоциклах. В это же время состоится выступление блогера Амур.инфо Игоря Павлова, он будет играть на музыкальных инструментах.

В 16:45 начнется мастер-класс от ProJumping. Желающие смогут попрыгать на батутах. В 17:00 пройдет выступление кавер-групп «Сон Менделеева» и «Суворов».

16 июня, воскресенье

В 15:00 в музее «Дом Саяпина» состоится лекция журналиста, автора цикла краеведческих программ Натальи Овсийчук «Жизнь благовещенцев» о том, как жили горожане в конце 19-го – начале 20-го веков. Наталья расскажет, где работали благовещенцы, как отдыхали, был ли в городе общественный транспорт, как был создан Городской сад и здание Общественного собрания, где в Благовещенске можно было сыграть на бильярде, как проходили спортивные состязания, где заказывали наряды модницы того времени. Стоимость билета – 250 рублей.

В 17:00 в зрительном зале Городского дома культуры по адресу: Ленина, 144, запланирована одна из самых ярких постановок народного театра-студии «Демиурги» «Опасный поворот» по пьесе Джона Пристли, режиссер-постановщик Алексей Плахонин.

С 18:00 жителей Благовещенска приглашают посетить Молодежный Арбат. На набережной Амура в районе Триумфальной арки дети смогут поиграть в классики, твист, ручеек, дженгу. Им также предложат порисовать мелками на асфальте и сплести фенечки. Развлекательные мероприятия организует Центр развития молодёжных и общественных инициатив «Выбор».

С расписанием кинотеатров можно ознакомиться в разделе «Афиша».