Содержание объектов Восточного оценили в 2,7 миллиарда рублей

Фото: roscosmos.ru

«Содержание объектов наземной космической инфраструктуры и поддержание функционирования обеспечивающей инфраструктуры космодрома Восточный в 2019 году», – говорится в документах.

Исполнитель – Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).