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сегодня, 16:21 0

Содержание объектов Восточного оценили в 2,7 миллиарда рублей

Содержание объектов Восточного оценили в 2,7 миллиарда рублей
Фото: roscosmos.ru

Роскосмос потратит 2,7 миллиарда рублей на содержание объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный в 2019 году. Это следует из материалов на портале госзакупок, пишет РИА Новости.

«Содержание объектов наземной космической инфраструктуры и поддержание функционирования обеспечивающей инфраструктуры космодрома Восточный в 2019 году», – говорится в документах.

Исполнитель – Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

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#космодром #финансы

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