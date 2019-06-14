В Благовещенске посоревнуются дрифтеры со всего Дальнего Востока

22 июня в Благовещенске на картодроме «Юбилейный» пройдут соревнования по дрифту «РДС-Восток». Перед амурчанами выступят автогонщики со всего Дальнего Востока. Мероприятие в областной столице пройдет второй раз.

В этом году зрители смогут наблюдать за заездами с трибун. На трассе разместится большой экран, на котором будут транслировать всё происходящее, включая видеоповторы. В Благовещенск уже прибыли фуры с профессиональным трибунным комплексом. В пути – оборудование для видеотрансляции.

«Мы успешно провели в Благовещенске соревнования прошлого года. Но стало понятно, что без трибун мы не можем предоставить зрителю тот же уровень мероприятия, что мы показываем в других городах. В Благовещенске арендовать трибуны невозможно, именно поэтому мы везём профессиональный трибунный комплекс за полторы тысячи километров – из Владивостока. Так что и болельщики в Благовещенске будут смотреть соревнования с комфортом», – рассказал, организатор Анатолий Аксюточкин.

Ещё одно нововведение – аттракцион «Дрифт-такси». Профессиональные гонщики будут катать в дрифт-такси всех желающих на специально отведённом участке. Зрители смогут испытать все происходящее в гоночных автомобилях во время заездов.

Для них на соревнованиях будут выделены две зоны. Одна – на трибунах, другая – вдоль трассы. Кроме того, откроются фуд-корт, магазин сувенирной продукции и зона развлечений от партнёров соревнований.

Билеты можно приобрести в кассе Grand Arena Ostrova или на сайте соревнований. Состязания начнутся 22 июня в 10 утра с тренировочных заездов и продлятся весь день.