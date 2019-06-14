В Якутии подросток умер на военных сборах

Во время военно-полевых сборов в поселке Заря Мирнинского района Якутии умер подросток. По факту смерти проводится проверка.

16-летний юноша учился в Мирнинском региональном техническом колледже. 8 июня во время зарядки на сборах ему стало плохо. Его доставили в больницу, где он умер.

«В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – цитирует региональное управление Следственного комитета России «Лента.ру».

В начале июня в лагере «Колосок» Амурской области скончался мальчик во время зарядки. Ребенок 2005 года рождения потерял сознание и упал.