Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:38 0

Заксобрание: если кризис в Думе Тынды не разрешится в ближайшее время, ее распустят

Заксобрание: если кризис в Думе Тынды не разрешится в ближайшее время, ее распустят
Фото: zsamur.ru

Заместитель председателя комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Законодательного собрания Амурской области Роман Кобызов совершил рабочую поездку в Тынду. Он провел совещание с руководством города, посетил ряд социальных объектов и встретился с жителями.

Ключевым мероприятием визита стало участие Кобызова в заседании Тындинской городской Думы. На заседании рассматривались финансовые и имущественные вопросы, вносились изменения в положение о комиссиях представительного органа. Важнейшим вопросом повестки стал проект изменений в устав города. Длительное время главный документ Тынды не приводился в соответствие с федеральным законодательством. Не удалось разрешить вопрос и в этот раз. Препятствием стала позиция группы депутатов, блокирующих решение.

По мнению Романа Кобызова, налицо определенный кризис в представительном органе Тынды. Прокуратура вынесла представление о необходимости принятия изменений в устав. Если ситуация не разрешится в ближайшее время, по закону должен последовать роспуск Думы, сообщается на сайте амурского заксобрания.

«Проанализировав ситуацию, заместитель председателя комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту областного парламента представил депутатам городской Думы рекомендации по преодолению кризиса», – отмечает заксобрание.

Как сообщало Амур.инфо, о кризисе в Думе Тынды стало известно в начале апреля. Мэр города Марина Михайлова тогда характеризовала происходящее как саботаж.

Просмотров всего: 487

#городская власть #заксобрание #Тында

распечатать


Общество

В Тынде после вмешательства прокуратуры 5 сирот получили долгожданное жилье

Общество 2

Амурская прокуратура провела проверку по фактам нападения бродячих собак

Общество 10

Благовещенцы недовольны близким соседством с будущей гостиницей

Власть 2

В Благовещенске создана интерактивная карта развития города
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь