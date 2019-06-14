Заксобрание: если кризис в Думе Тынды не разрешится в ближайшее время, ее распустят

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Заместитель председателя комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Законодательного собрания Амурской области Роман Кобызов совершил рабочую поездку в Тынду. Он провел совещание с руководством города, посетил ряд социальных объектов и встретился с жителями.

Ключевым мероприятием визита стало участие Кобызова в заседании Тындинской городской Думы. На заседании рассматривались финансовые и имущественные вопросы, вносились изменения в положение о комиссиях представительного органа. Важнейшим вопросом повестки стал проект изменений в устав города. Длительное время главный документ Тынды не приводился в соответствие с федеральным законодательством. Не удалось разрешить вопрос и в этот раз. Препятствием стала позиция группы депутатов, блокирующих решение.

По мнению Романа Кобызова, налицо определенный кризис в представительном органе Тынды. Прокуратура вынесла представление о необходимости принятия изменений в устав. Если ситуация не разрешится в ближайшее время, по закону должен последовать роспуск Думы, сообщается на сайте амурского заксобрания.

«Проанализировав ситуацию, заместитель председателя комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту областного парламента представил депутатам городской Думы рекомендации по преодолению кризиса», – отмечает заксобрание.

Как сообщало Амур.инфо, о кризисе в Думе Тынды стало известно в начале апреля. Мэр города Марина Михайлова тогда характеризовала происходящее как саботаж.