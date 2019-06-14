Сайт «Амур.инфо» запустил обновленный раздел «Афиша»

Благодаря обновлению раздела пользователи портала в широкоформатных материалах узнают:

– чем занять свободное время;

– о ярких личностях области:

– о различных мероприятиях;

– об услугах в разных сферах, которые рекомендует опробовать редакция раздела.

В новом разделе уже вышло несколько материалов, в которых советуют, как экономить на покупках в супермаркетах, как зарабатывать на Инстаграме животных, где купить бюджетный зонт с картинами Ван Гога и как работается стилистом бывшей амурчанке в программе «Модный приговор» на федеральном канале.

«Мы не позиционируем себя обычным интернет-журналом. Наша цель – стать этаким виртуальным пособием, которое должно жить в каждом смартфоне. Через него пользователи Амур.инфо найдут для себя очень много полезной и интересной информации, а также будут знать обо всем, что происходит в городе. Это необычный и новый формат для нашего региона. Надеемся, что пользователям Амур.инфо он понравится. И, конечно же, будем рады обратной реакции в виде пожеланий, о чем рассказать амурчанам более подробно», – поделилась редактор раздела «Афиша» Александра Евсеенко.

Присылать свои предложения можно по электронной почте: afisha@amur.info.