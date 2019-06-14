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Сайт «Амур.инфо» запустил обновленный раздел «Афиша»

Сайт «Амур.инфо» запустил обновленный раздел «Афиша»

На самом посещаемом амурском сайте «Амур.инфо» обновился раздел «Афиша». Теперь это не просто скупое расписание фильмов, концертов и различных мероприятий. Это виртуальный гид по досугу.

Благодаря обновлению раздела пользователи портала в широкоформатных материалах узнают:

  • – чем занять свободное время;
  • – о ярких личностях области:
  • – о различных мероприятиях;
  • – об услугах в разных сферах, которые рекомендует опробовать редакция раздела.

В новом разделе уже вышло несколько материалов, в которых советуют, как экономить на покупках в супермаркетах, как зарабатывать на Инстаграме животных, где купить бюджетный зонт с картинами Ван Гога и как работается стилистом бывшей амурчанке в программе «Модный приговор» на федеральном канале.

«Мы не позиционируем себя обычным интернет-журналом. Наша цель – стать этаким виртуальным пособием, которое должно жить в каждом смартфоне. Через него пользователи Амур.инфо найдут для себя очень много полезной и интересной информации, а также будут знать обо всем, что происходит в городе. Это необычный и новый формат для нашего региона. Надеемся, что пользователям Амур.инфо он понравится. И, конечно же, будем рады обратной реакции в виде пожеланий, о чем рассказать амурчанам более подробно», – поделилась редактор раздела «Афиша» Александра Евсеенко.

Присылать свои предложения можно по электронной почте: afisha@amur.info.

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