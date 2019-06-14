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сегодня, 15:15 0

Сын Барри Алибасова хочет увезти отца в Европу

Сын Барри Алибасова хочет увезти отца в Европу
Фото: instagram.com/alibasov_nana/

В разговоре с ТВЦ Алибасов-младший рассказал, что продюсер «На-На» уедет из России в европейскую клинику, как только угроза его жизни минует.

«Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа», – пояснил сын Бари Алибасова.

В НИИ имени Склифосовского продюсер поступил после отравления чистящим средством. У него диагностировали многочисленные ожоги внутренних органов. Алибасов продолжает находиться в отделении реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Артист пришел в себя несколько дней назад, однако частично потерял память.

Рядом с продюсером постоянно находятся сын и супруга, которые поддерживают артиста. Также сын Алибасов активно общается с прессой и рассказывает о состоянии отца.

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#шоу-бизнес

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