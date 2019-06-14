В Приамурье организована медицинская реабилитация в 3 этапа

В Амурской области организована трехэтапная медицинская реабилитация. Все этапы для пациента бесплатны при наличии полиса ОМС. На время реабилитации пациенту выдается листок нетрудоспособности.

На первом этапе первичные сосудистые отделения в городах области и региональный сосудистый центр принимают пациентов с острым инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения, которых доставляет скорая медицинская помощь.

В первые часы больным назначаются лечебная физкультура, массаж, физиопроцедуры – начинается активная физическая реабилитация. Продолжительность этапа от 10 до 15 дней.

«Второй этап – реабилитационные стационары. В ,ольнице восстановительного лечения в Благовещенске пациенты после перенесенного острого инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, операций на сердце, травм. Открыто отделение медицинской реабилитации в Ивановской больнице, куда направляются пациенты с патологией периферической нервной системы и сочетанными травмами. Задачи: восстановление функций систем и органов, нарушенных в результате болезни, операций и травмы. Продолжительность этапа – 10-14 дней», – поясняет главный внештатный специалист по медицинской реабилитации амурского минздрава Галина Рожкова.

Санаторно-курортное лечение – это 3 этап, его еще можно назвать долечиванием. В структуре амурского здравоохранения есть санаторий «Василёк» с филиалом «Кислый ключ» в селе Гонжа Магдагачинского района. Для полного охвата пациентов привлекаются коммерческие санатории. Среди них «Свободный» в Свободном, «Бузули» в Свободненском районе и «Надежда» – в Тындинском.

В задачи 3 этапа входят: предотвращение повторного инфаркта миокарда, инсульта, повышение качества жизни пациентов, восстановление трудоспособности, адаптация пациентов к социально-бытовым условиям. Продолжительность этапа – 18 дней.

На санаторно-курортное лечение направляются работающие граждане после стационарного лечения при заболеваниях органов кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, эндокринной системы и нарушения обмена веществ, при заболеваниях беременных женщин групп риска.

Санаторно-курортное лечение предусмотрено также для онкобольных при заболеваниях 1-2 стадий, после проведенного стационарного лечения, переведенных в 3 клиническую группу.

На время реабилитации пациенту выдается листок нетрудоспособности. Все три этапа для пациента бесплатны при наличии полиса ОМС. Денежные средства на санаторно-курортное лечение выделяются отдельным пунктом в программе ОМС из областного бюджета. Но пациент может пройти курс лечения самостоятельно, купив путевку на личные средства. Принцип долечивания – интенсивная медицинская реабилитация. По показаниям назначается медикаментозное лечение, консультации психотерапевта, психолога, занятия с инструктором ЛФК. Работают школы по адаптации пациентов к жизни.

При выписке пациенту выдают памятку больного с подробным алгоритмом нагрузки в быту, на работе, на отдыхе.

На амбулаторном этапе медицинской реабилитации участковый врач оценивает реабилитационный потенциал и направляет пациента на дальнейший курс медицинской реабилитации.