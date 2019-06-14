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Благовещенка опасается, что с дома на Шевченко обрушится металлическая конструкция

Благовещенка опасается, что с дома на Шевченко обрушится металлическая конструкция

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Горожанка рассказала о проблеме, которая может представлять опасность. На крыше дома по адресу: улица Шевченко, 60/2, на бок повисла крышка вентиляционной шахты.

«Она немаленькая, еще и металлическая. Мы там часто ходим, и страшно, что кому-нибудь на голову свалится», – сообщила благовещенка.

По словам женщины, 3 июня она звонила в управляющую компанию этого дома, рассказав о проблеме. Ей пообещали все исправить, но пока этого не произошло.

«Мы там с детьми проходим в гости к бабушке. Очень страшно, если ветрище сдует или еще чего...» – делится переживаниями благовещенка.

Агентство также связалось по телефону с управляющей компанией дома. Собеседник сообщил, что данная информация будет проверена.

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#жизнь

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