Благовещенка опасается, что с дома на Шевченко обрушится металлическая конструкция

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Горожанка рассказала о проблеме, которая может представлять опасность. На крыше дома по адресу: улица Шевченко, 60/2, на бок повисла крышка вентиляционной шахты.

«Она немаленькая, еще и металлическая. Мы там часто ходим, и страшно, что кому-нибудь на голову свалится», – сообщила благовещенка.

По словам женщины, 3 июня она звонила в управляющую компанию этого дома, рассказав о проблеме. Ей пообещали все исправить, но пока этого не произошло.

«Мы там с детьми проходим в гости к бабушке. Очень страшно, если ветрище сдует или еще чего...» – делится переживаниями благовещенка.

Агентство также связалось по телефону с управляющей компанией дома. Собеседник сообщил, что данная информация будет проверена.