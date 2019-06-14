Дарья Клюкина выпустила дебютную песню

Знаменитая модель и экс-участница шоу «Холостяк» выложила в Сеть свою первую песню. По словам девушки, чтобы записать ее, она обучалась вокалу длительное время и провела на студии не одну неделю.

После успеха в шоу «Холостяк» Дарья стала знаменитой моделью. Недавно девушка выложила в Сеть тизер песни, доступ к которой открыт с 15 июня. Песня «Равновесие», по мнению певицы, достойна особого внимания.

«Хочу сказать спасибо моим подписчикам, которые вселяют уверенность в меня. Помню, как ездила выступать от нашего Карпинска, пела на сцене известные песни русских исполнителей и представляла, что когда-нибудь у меня обязательно будет своя песня! И совсем скоро она будет доступна на музыкальных площадках. Я искренне переживаю и волнуюсь», – высказалась Клюкина.

Большинство подписчиков Клюкиной не оценили ее стремление стать певицей и сравнили с Ольгой Бузовой. Многие отметили, что у Клюкиной отсутствуют слух и голос, и лучше было бы промолчать. «Тут компьютерной обработки больше, чем твоего голоса. Можно было просто поющего робота выпустить», «Грустно, что в наше время мы стали забывать о том, что такое настоящий талант», «Даша, свети личиком, но только не пой», «Даже у Бузовой таланта больше. Может лучше остановиться, пока не поздно?», «Вы когда впервые выложили видео со своей песней, думаю "Ладно, спела девочка для своей аудитории. Ну да, фальшивит, голос не поставленный, да и голоса-то там немного, пусть занимается, будет радовать своих родных и близких и иногда своих подписчиц". Но когда эту песню предложили купить за деньги, я выпала. Я так понимаю, следующим шагом будут "живые" концерты, покупка радио-эфиров и тв-трансляций клипа. Я убеждена, что человек волен самовыражаться в творчестве как ему угодно для души, удовольствия и собственного развития, но популизировать и нести в массы должен и может только то, что он делает по-настоящему хорошо. Простите, Дарья, но это не Ваш случай...», – оставили комментарии подписчики.

Для того чтобы продвинуть свой трек в Сети, девушка запустила флешмоб. Желающие должны снять зажигательное видео на песню девушки. Дарья пообещала выбрать 20 человек из всех участников, которые в качестве приза отправятся вместе с ней на закрытое мероприятие.

Однако подписчики не поддержали и эту идею Клюкиной. «Даша, давай лучше запустим флешмоб #дашанепой», «Даша, не пой, пожалуйста!!! Не устраивай цирк», «Те, кто все же выкладывают видео, поют лучше Даши. Ребятки, заберите авторские права, пойте сами», «Милая, ну нет голоса, люди есть талантливее и без подготовки споют твою песню лучше. Самой не стыдно позориться?» – высказались подписчики.