Амурская прокуратура провела проверку по фактам нападения бродячих собак

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Прокуратура Амурской области провела проверку по факту публикаций в СМИ о нападениях безнадзорных животных на людей. В частности, надзорный орган заинтересовался материалом о нападении собаки на 11-летнюю девочку в Благовещенске, а также о безнадзорных животных в Зее.

Областная прокуратура установила, что администрации Благовещенска и Зеи регулируют численность безнадзорных животных ненадлежащим образом. По результатам проверки прокурор Благовещенска внес представление мэру города. Оно рассмотрено и удовлетворено, сообщается на сайте амурской прокуратуры. Прокурор Зейского района также внес подобное представление главе Зейской администрации.

Кроме того, прокурор Благовещенска направил в суд исковое заявление с требованием обязать мэрию принять меры по регулированию численности безнадзорных животных путем отлова, транспортировки, содержания, учета, стерилизации и умерщвления безнадзорных животных.

В настоящее время администрация города заключила контракт на оказание услуг по содержанию и учету безнадзорных животных с благотворительным фондом помощи животным «Горячие сердца».

Вопрос исполнения законодательства в сфере регулирования численности безнадзорных животных остается на контроле в прокуратуре области.

Ранее «Амур.инфо» сообщало, что 11 апреля в Благовещенске стая собак напала на 9-летнего мальчика. Ребенка спас рабочий цементного завода, который услышал крики. По его словам, животные окружили мальчика и «рвали» его. Мужчина отогнал стаю собак с помощью черенка лопаты, другой сотрудник завода вызвал скорую помощь. Пострадавшему благовещенцу сделали операцию в детской областной больнице.

По факту нападения бездомных собак на 9-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Следствие намерено дать оценку действиям или бездействию органов местного самоуправления по обеспечению безопасности населения, а также действиям конкретных лиц, ответственных за соблюдение нормативных актов и осуществляющих контроль за порядком отлова и содержания безнадзорных животных. Сейчас проводится расследование.

3 мая в Благовещенске собака напала на 11-летнюю девочку. Пострадавшего ребенка немедленно отвезли в травмпункт. Врачи сделали прививку, обработали рану. По факту этого случая уголовное расследование не проводится, так как травмы, полученные девочкой, несерьезные, пояснили в пресс-службе амурской прокуратуры.