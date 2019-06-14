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Дожди ушли из Приамурья: прогноз погоды на 15 июня

Дожди ушли из Приамурья: прогноз погоды на 15 июня
Фото: Амур.инфо

15 июня в Амурской области ночью малооблачно, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер подует с северо-востока со скоростью 1-6, местами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 4...9, местами по северу будет около 0.

Днем ожидается небольшая облачность, по северо-западу местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра составит 2-7, с усилением до 12 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 21...26, местами – 14...19.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер с северо-востока ночью разгонится до 2-7, днем – до 5-10 метров в секунду. Температура ночью опустится до плюс 7...9, днем поднимется до плюс 20...22, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    48 минут назад

    Никак не пойму, почему у авторов тема погоды ассоциируется с фото зверушек? Что этим хотят сказать - собачья погода, проделки кота?

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