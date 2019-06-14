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Масштабное зрелище: амурчан, желающих увидеть сбросы воды, ждут на Бурейской ГЭС

Масштабное зрелище: амурчан, желающих увидеть сбросы воды, ждут на Бурейской ГЭС
Фото: пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

У поселка Талакан на Бурейской ГЭС начались очередные сбросы воды. На плотине гидроэлектростанции открыты 6 из 8 затворов. Желающие увидеть масштабное зрелище могут сделать это с двух смотровых площадок. Первая расположена на повороте к гидроэлектростанции, примерно в километре от нее, вторая находится ближе к плотине.

Также в период сбросов у путешественников есть возможность попасть на территорию самой станции. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте Бурейской ГЭС: burges.rushydro.ru/press/news-materials/ekskursii.

Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, по информации гидроэнергетиков, сброс воды продлится минимум неделю. Но, в зависимости от погодных условий, водосбросный период могут продлить.

Бурейская ГЭС в Амурской области является одним из самых популярных объектов технотуризма, наряду с Нижне-Бурейской и Зейской ГЭС, космодромом Восточный.

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#энергетика #природа

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