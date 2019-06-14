В Амурской области установят первый в России памятник графу Игнатьеву

Новый памятник появится в Приамурье. Бюст графа Николая Игнатьева установят селе Игнатьево Чигиринского сельсовета. Его планируют сделать общественными силами.

Установить бюст графа Игнатьева решено в честь 160-летия образования села. Юбилей отметят в 2020 году. С инициативой установки выступила общественная организация «Шуми, Амур». Ее руководитель вместе с представителями администрации Чигиринского сельсовета, местного депутатского корпуса, руководителем проекта «Граф Николай Игнатьев. Границы России. Амурский прорыв» Евгением Ереминым и общественным деятелем Николаем Неведомским выехал на место предполагаемого расположения бюста. Они планируют установить скульптуру ко дню рождения села, который отметят в августе следующего года.

Бюст графа поставят в сквере рядом с детской площадкой. Для этого ее придется немного перенести. Сейчас власти Чигиринского сельсовета оформляют для этого участок земли.

Как именно должна выглядеть скульптура, власти обсудят на заседании в администрации Благовещенского района. Эскиз бюста на постаменте подготовит известный в Приамурье автор нескольких памятников – Николай Неведомский. Бюст графа Николая Игнатьева планируют сделать подобным тому, что находится на авиабазе «Игнатьево» в Болгарии. Там графа чтут не меньше, чем в России. Из европейского государства в Приамурье уже прислали чертежи и размеры своей скульптуры, сообщает правительство Амурской области.

Граф Николай Игнатьев – русский государственный деятель, посланник в Пекине, посол в Константинополе, министр внутренних дел, генерал-адъютант. Во время командировки в Китай в 1859–1860 годах подготовил и подписал от имени Российской империи Пекинский договор. Соглашение, достигнутое в 1860 году, присоединило к России земли по правому берегу реки Амур от устья Уссури до берега Тихого океана на востоке и границы с Кореей на юге. Сейчас это территории Приморского края и юга Хабаровского края. Пекинский договор дал России возможность развития в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона.