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В Амурской области установят первый в России памятник графу Игнатьеву

В Амурской области установят первый в России памятник графу Игнатьеву

Новый памятник появится в Приамурье. Бюст графа Николая Игнатьева установят селе Игнатьево Чигиринского сельсовета. Его планируют сделать общественными силами.

Установить бюст графа Игнатьева решено в честь 160-летия образования села. Юбилей отметят в 2020 году. С инициативой установки выступила общественная организация «Шуми, Амур». Ее руководитель вместе с представителями администрации Чигиринского сельсовета, местного депутатского корпуса, руководителем проекта «Граф Николай Игнатьев. Границы России. Амурский прорыв» Евгением Ереминым и общественным деятелем Николаем Неведомским выехал на место предполагаемого расположения бюста. Они планируют установить скульптуру ко дню рождения села, который отметят в августе следующего года.

Бюст графа поставят в сквере рядом с детской площадкой. Для этого ее придется немного перенести. Сейчас власти Чигиринского сельсовета оформляют для этого участок земли.

Как именно должна выглядеть скульптура, власти обсудят на заседании в администрации Благовещенского района. Эскиз бюста на постаменте подготовит известный в Приамурье автор нескольких памятников – Николай Неведомский. Бюст графа Николая Игнатьева планируют сделать подобным тому, что находится на авиабазе «Игнатьево» в Болгарии. Там графа чтут не меньше, чем в России. Из европейского государства в Приамурье уже прислали чертежи и размеры своей скульптуры, сообщает правительство Амурской области.

Граф Николай Игнатьев – русский государственный деятель, посланник в Пекине, посол в Константинополе, министр внутренних дел, генерал-адъютант. Во время командировки в Китай в 1859–1860 годах подготовил и подписал от имени Российской империи Пекинский договор. Соглашение, достигнутое в 1860 году, присоединило к России земли по правому берегу реки Амур от устья Уссури до берега Тихого океана на востоке и границы с Кореей на юге. Сейчас это территории Приморского края и юга Хабаровского края. Пекинский договор дал России возможность развития в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона.

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#история #областная власть #память

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    спасибо, мы очень в этом нуждались

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    я спал и думал чего не хватает, и точно, озарение, бюст графу Игнатьеву, теперь жизнь наладится

  • alex 3

    alex 3
    28 секунд назад

    Увековечить деятеля нужно и в Благовещенске. В парке Дружба, например, а то там скоро пельмень появится.

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