Амурчанина обвиняют в незаконном хранении золота более чем на 3 миллиона рублей

Жителя города Зея обвиняют в незаконном хранении золота в крупном размере. Общая стоимость драгметалла – более 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Амурский прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении амурчанина.

По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый незаконного приобрел в Зейском районе драгметалл, содержащий более 1,3 килограмма химически чистого золота. На следующий день после покупки амурчанина задержали сотрудники амурского УФСБ России. Это произошло при перевозке незаконно приобретенного золота. Металл изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое расследовал следователь СО УФСБ России по Амурской области. 14 июня 2019 года областная прокуратура направила дело в Зейский районный суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с УК РФ за совершение данного преступления суд может назначить наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.