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Голикова: большую часть бедных в России составляют семьи с детьми

Голикова: большую часть бедных в России составляют семьи с детьми
Фото: Depositphotos

Около 51 % семей с детьми в России находятся за чертой бедности. Это общая проблема для регионов страны, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления на круглом столе «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».

«Все регионы, безусловно, объединяет одна проблема на сегодняшний день: наиболее бедными являются семьи с детьми, в особенности многодетные семьи. 51 % из них находятся за чертой бедности», – цитирует ТАСС вице-премьера РФ.

В прошлом году соцконтракт – договор, который заключается между малоимущей семьей и органами социальной защиты населения – получили 309 тысяч семей в регионах, однако эффект он дал только в трети случаев. Голикова уточнила, что в настоящий момент такая господдержка реализуется только на региональном уровне, на федеральном она будет вводиться с 2020 года.

Ранее вице-премьер озвучила, что общее число бедных россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек (12,9 %). Больше всего бедных в Тыве (40,5 %), Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Наиболее благополучные регионы – Ямало-Ненецкий округ и Белгородская область.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин в мае 2018 года говорил, что семьи с детьми составляют 70 % тех, чьи доходы находятся ниже уровня прожиточного минимума. По его словам, решить проблему может недавнее повышение уровня МРОТ до 11 163 рублей, пишет РБК.

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#дети #российская власть #соцзащита #финансы #экономика

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Комментарии
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  • TatuK

    TatuK
    2 часа назад

    придурки

  • TatuK

    TatuK
    2 часа назад

    придурки

  • Noir

    Noir
    1 час назад



    По его словам, решить проблему может недавнее повышение уровня МРОТ до 11 163 рублей



    А если еще 100 руб. добавить, то можно уже и к богатым отнести?

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Под Сибирью попал вертолет Путина в катастрофу. Все погибли, один он и спасся. Нашел его сибиряк и тащит домой на санках.

    Путин: «Мне бы в больницу»

    - Да Вы что, Владимир Владимирович, как нашу поликлинику закрыли, так сейчас больница в 150 км ближайшая.

    - А доехать есть на чем?

    - Доехать- то есть, дорог-то нет!

    - А как же вы добираетесь?

    - Ждем весны, а там на лодках, плотах.

    - Да уж. Надо позвонить, за мной прилетят.

    - Дык, как предприятие развалили, люди все тащить стали, чтоб как-то семью прокормить и вышку сперли телефонную.

    - Да как же вы здесь живете?!

    - А сейчас до дому доедем, я Вам телевизор включу и Вы сами убедитесь, что живем мы хорошо и проблем у нас, кроме Украины ни**я больше нет

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    не может быть?... Да как так а?.. Недавно видео записал о том, КАК это происходит

  • CherrySweet

    CherrySweet
    1 час назад

    ну а у семей БЕЗ детей нет денег, чтоб завести этих самых детей. Их не относят к бедным? их относят к нищим?

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