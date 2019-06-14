Голикова: большую часть бедных в России составляют семьи с детьми

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Около 51 % семей с детьми в России находятся за чертой бедности. Это общая проблема для регионов страны, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления на круглом столе «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».

«Все регионы, безусловно, объединяет одна проблема на сегодняшний день: наиболее бедными являются семьи с детьми, в особенности многодетные семьи. 51 % из них находятся за чертой бедности», – цитирует ТАСС вице-премьера РФ.

В прошлом году соцконтракт – договор, который заключается между малоимущей семьей и органами социальной защиты населения – получили 309 тысяч семей в регионах, однако эффект он дал только в трети случаев. Голикова уточнила, что в настоящий момент такая господдержка реализуется только на региональном уровне, на федеральном она будет вводиться с 2020 года.

Ранее вице-премьер озвучила, что общее число бедных россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек (12,9 %). Больше всего бедных в Тыве (40,5 %), Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Наиболее благополучные регионы – Ямало-Ненецкий округ и Белгородская область.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин в мае 2018 года говорил, что семьи с детьми составляют 70 % тех, чьи доходы находятся ниже уровня прожиточного минимума. По его словам, решить проблему может недавнее повышение уровня МРОТ до 11 163 рублей, пишет РБК.