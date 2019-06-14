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В Бурейском районе ввели режим повышенной готовности

В Бурейском районе ввели режим повышенной готовности
Фото: pikabu.ru/ZheludOK

Глава Бурейского района Андрей Литвинов ввел режим повышенной готовности. Решение об этом было принято на заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Прогнозируется увеличение притока к створу ГЭС и увеличение расхода Бурейского гидроузла. Поэтому в поселке Новобурейский, на территории Малиновского и Алексеевского сельсоветов организован круглосуточный мониторинг уровня воды в реке, созданы временные гидропосты, сообщает правительство Амурской области.

Поселениям рекомендовано организовать работу пунктов временного размещения пострадавших из зон возможного затопления и подготовить резервы материально-технических, продовольственных, лекарственных средств.

Как сообщало Амур.инфо, Бурейская ГЭС решила начать сброс воды из водохранилища. Амурское бассейновое водное управление 13 июня установило новые режимы работы для станции. В плотине откроют шесть затворов: один на три метра, остальные на шесть метров.

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#природа #энергетика

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