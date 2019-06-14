Благовещенцы не довольны близким соседством с будущей гостиницей

13 июня на публичных слушаниях в Благовещенске рассмотрели вопрос, касающийся строительства четырехэтажной гостиницы по улице Северной в квартале между улицами Театральной и Кузнечной. Застройщик просит уменьшить допустимые границы от участка до будущей постройки в два раза. Против выступают семья и одно из благовещенских ООО, чьи постройки находятся на соседних участках.

Изначально земля, которая сейчас стала яблоком раздора, была оформлена под индивидуальное строительство. Затем собственник решил построить на ней гостиницу.

Собственник участка, где планируется застройка, обратился в мэрию с просьбой разрешить ему отклониться от разрешенных предельных параметров. Застройщик планирует отступить от границ земельного участка на 3 метра до стен возводимого здания вместо предусмотренных 6 метров.

По словам представителя застройщика, который выступил в защиту проекта на публичных слушаниях, при строительстве не будут нарушены санитарные, противопожарные и градостроительные нормы.

«В части санитарных норм возведение данного объекта не классифицируется санитарными правилами и нормами как объект, требующий установления какой-то дополнительной санитарно-защитной зоны, поэтому размещение гостиницы на данном участке разрешено. С точки зрения пожарных норм и правил размещение гостиницы также не будет противоречить ФЗ № 123 и требованиям СП пожарной безопасности 2011 года, поскольку нормированное пожарное расстояние от объектов, существующих по соседству возводимого здания, будет соответствовать пунктам в части обеспечения проезда пожарных машин и доступа экстренных служб», – рассказал представитель застройщика.

«Хочу отметить, что строительство данного объекта привлечет прямых инвестиций порядка 30-50 миллионов рублей, что для показателей, в том числе нашего города, – серьезная сумма. И коль скоро мы всей страной за повышение ВВП и за стимулирование экономики, то если бы все застройщики вносили такие деньги, мы бы качнули экономику сильно», – добавил выступающий.

Кроме того что гостиница привлечет в город деньги, при ее строительстве планируется также построить ливневки, которые улучшат ситуацию с водоотведением в квартале, упомянул представитель застройщика.

По данному проекту в администрацию Благовещенска поступило 4 заявки с отрицательными отзывами. По мнению людей, расстояния в 3 метра от границ участка до стен постройки недостаточно для нормального соседства.

Общество с ограниченной ответственностью, которое в том числе недовольно планируемыми изменениями в проекте строительства, сообщило, что в 2019 году также планирует строительство на своем участке. А если требуемые застройщиком изменения одобрят, то обществу придется отступать от межевой линии больше, чем это предусмотрено нормами. В результате площадь застройки уменьшится, нарушится баланс интересов сторон.

Семья Сапрыкиных, тоже недовольна слишком близким соседством с гостиницей. И считает, что им придется жить окна в окна с постояльцами. Кроме того, участок будет затемнен четырехэтажным зданием.

Еще семья боится, что в случае пожара пожарные расчеты ни к ним, ни к гостинице не смогут подъехать. Сапрыкины живут в двухэтажном доме. Первый этаж кирпичный, второй – из дерева. При пожаростойкости такого строения предусмотрено минимальное расстояние в 8 метров.

«В соответствии с противопожарными требованиями между длинными сторонами жилых зданий следует принимать в расстояние бытовые разрывы. Для жилых зданий высотой до 3 этажей – не менее 15 метров, 4 этажа – не менее 20 метров. Указанные расстояния могут быть сокращены, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений из окна в окно», – говорится в одной из заявок против изменений границ.

«Положительное разрешение рассматриваемого вопроса в значительной степени осложнит и вовсе сделает невозможным проезд пожарных расчетов как к дому заявителя, так и к проектируемому зданию в случае возгорания с южной стороны. Нарушит права заявителя на неприкосновенность жилища, права личной и семейной тайны, поскольку окна проектируемого здания будут практически вплотную примыкать к территории заявителя», – говорится в другой.

Строительство гостиницы на участке в 1 290 квадратов предполагает благоустройство участка. Вместе с многоэтажным зданием появятся газоны, стоянка и подъездные дорожки. Места для благоустройства не хватит, считают недовольные благовещенцы, поэтому автомобили будут парковаться вдоль обочины дороги, что приведет к затруднению движения. Если застройщик решит возвести выносные балконы, расстояние еще больше уменьшится, а мусор и окурки будут лететь на соседнюю территорию.

«На каком основании они (заявители – Прим. ред.) просят не ущемлять их права и тем самым нарушить права Журавлева (застройщик) как правообладателя? Почему здесь такая однобокая и одноудобная позиция? Вы, пожалуйста, не поддерживайте новых инициатив, не развивайте город, не выполняйте план по реновации, не выполняйте муниципальный заказ, государственный заказ, а пожертвуйте правами Журавлева, но не затрагивайте наши права», – парировал недовольным представитель застройщика.

Благовещенцы привели примеры подобной, по их мнению, нецелесообразной застройки, когда здания просто втиснули в земельный участок – это гостинки № 86 и № 93 по улице Северной. Люди также упомянули, что последние несколько лет страдают от отсутствия архитектурного плана застройки квартала. Участки раскупили по частям, и строительство ведется хаотично.

«Более 20 лет я и моя семья живем на этой земле, которая была приобретена как участок под индивидуальное жилищное строительство, обустраивали вместе с мужем свой дом, растили в нем детей. И дальнейшее будущее все мы связываем только с городом Благовещенском. Мои доводы обоснованы не цифрами и кадастровыми терминами и статьями закона, а временем, здоровьем и трудом, вложенным в этот участок в 12 соток», – сетуют благовещенцы.

Судьбу планируемого строительства решит комиссия, которая состоится сегодня, 14 июня. Результат будет опубликован в газете «Благовещенск» и на сайте администрации города.