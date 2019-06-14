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В Приамурье машины застряли на дороге Веденовка – Февральск (видео)

В Приамурье машины застряли на дороге Веденовка – Февральск (видео)
Фото: скриншот с видео

Участок дороги Введеновка – Февральск в Амурской области размыло дождями. Из-за бездорожья застряли несколько машин, в том числе бензовоз. Видео об этом прислали в редакцию Амур.инфо. Дорогу планируется отремонтировать.

«Вот такая замечательная дорога Введеновка – Февральск, так вот все дружно сидят и друг друга дергают», – комментирует видео один из застрявших автомобилистов.

Состояние дороги Введеновка – Февральск обсудили на встрече министр транспорта и строительства области Александр Зеленин и и.о. председателя заксобрания региона Ирина Киевская. Отмечается, что реконструкция дороги требует больших финансовых вложений.

«Министр транспорта заверил, что ее строительство будет продолжено, а профильное министерство в ближайшее время подготовит более подробную информацию о планах и сроках», – говорится в сообщении Законодательного собрания Амурской области.

На сайте госзакупок уже объявлен конкурс по реконструкции мостового перехода через реку Большая Басманка, который находится на 195-м километре дороги Введеновка – Февральск – Экимчан. Начальная цена контракта составляет почти 154 миллиона рублей. Подрядную организацию планируется выбрать в начале июля.

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#областная власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Уже давно сделать надо, а не планировать. Привыкли только пиариться

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Эту трассу в большинстве разбивают большигрузы с рудников,у же давно пора всех этих золоторей заставить восстанавливать дорогу за их счет!

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Она ж вся в асфальте уже !!! Но тока в планах!!! КОторые СТРАТЕГИЧЕСКИ НАПЛАНИРОВАЛИ и кажный год СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНИРУЮТ!!!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Сколько-сколько??? Мост, 154 миллиона, через эту "переплюйку"? Стесняюсь спросить, а из чего он будет построен?

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