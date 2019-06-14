В Приамурье машины застряли на дороге Веденовка – Февральск (видео)

Фото: скриншот с видео

Участок дороги Введеновка – Февральск в Амурской области размыло дождями. Из-за бездорожья застряли несколько машин, в том числе бензовоз. Видео об этом прислали в редакцию Амур.инфо. Дорогу планируется отремонтировать.

«Вот такая замечательная дорога Введеновка – Февральск, так вот все дружно сидят и друг друга дергают», – комментирует видео один из застрявших автомобилистов.

Состояние дороги Введеновка – Февральск обсудили на встрече министр транспорта и строительства области Александр Зеленин и и.о. председателя заксобрания региона Ирина Киевская. Отмечается, что реконструкция дороги требует больших финансовых вложений.

«Министр транспорта заверил, что ее строительство будет продолжено, а профильное министерство в ближайшее время подготовит более подробную информацию о планах и сроках», – говорится в сообщении Законодательного собрания Амурской области.

На сайте госзакупок уже объявлен конкурс по реконструкции мостового перехода через реку Большая Басманка, который находится на 195-м километре дороги Введеновка – Февральск – Экимчан. Начальная цена контракта составляет почти 154 миллиона рублей. Подрядную организацию планируется выбрать в начале июля.