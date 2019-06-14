Благовещенец объяснил убийство мужчины ножом тем, что хотел напугать его

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Благовещенский городской суд вынес приговор жителю столицы Приамурья. Он был признан виновным в убийстве ножом мужчины.

Преступление было совершено в Благовещенске в ноябре 2018 года. Между двумя группами людей в ходе телефонного разговора произошел конфликт на денежной почве. Дошло до оскорблений. Горожане условились и затем провели встречу. У одного из участников конфликта при себе имелся нож. Благовещенец пустил его в ход, атаковав оппонента. Тот скончался на месте происшествия.

В судебном заседании амурчанин вину в предъявленном ему обвинении признал частично. Он пояснил, что не хотел убивать, а удары ножом нанес с целью напугать оппонента. Нож якобы взял для защиты, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Горожанина приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Также с него взыскали 550 тысяч рублей в пользу сестры и жены погибшего как компенсацию морального вреда.