Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:12 1

Благовещенец объяснил убийство мужчины ножом тем, что хотел напугать его

Благовещенец объяснил убийство мужчины ножом тем, что хотел напугать его
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд вынес приговор жителю столицы Приамурья. Он был признан виновным в убийстве ножом мужчины.

Преступление было совершено в Благовещенске в ноябре 2018 года. Между двумя группами людей в ходе телефонного разговора произошел конфликт на денежной почве. Дошло до оскорблений. Горожане условились и затем провели встречу. У одного из участников конфликта при себе имелся нож. Благовещенец пустил его в ход, атаковав оппонента. Тот скончался на месте происшествия.

В судебном заседании амурчанин вину в предъявленном ему обвинении признал частично. Он пояснил, что не хотел убивать, а удары ножом нанес с целью напугать оппонента. Нож якобы взял для защиты, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Горожанина приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Также с него взыскали 550 тысяч рублей в пользу сестры и жены погибшего как компенсацию морального вреда.

Просмотров всего: 586

#происшествия #суды

распечатать


Происшествия

Амурчанина обвиняют в незаконном хранении золота более чем на 3 миллиона рублей

Происшествия 1

Житель Приморья помешал взлету самолета, устроив на борту дебош

Происшествия

Соцсети: в Приамурье большегруз опрокинулся, уходя от столкновения

Общество 4

В работе Инстаграма произошел масштабный сбой
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Напугал...

    Насмерть...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь