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В Благовещенск прибудет часть мощей блаженной Матронушки

В Благовещенск прибудет часть мощей блаженной Матронушки
Фото: serafimhram.ru

Во вторник, 18 июня, в Благовещенск привезут часть мощей блаженной Матроны Московской. Святыня пробудет в кафедральном соборе неделю – с 18 по 25 июня.

Встречать ковчег со святыней будут в 10 часов утра. Помолиться ей можно будет в любое время в часы работы кафедрального храма.

Блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Она прославилась праведной жизнью и многочисленными чудесами, совершенными её молитвами к Господу. Верующие обращаются к святой в самых разных жизненных ситуациях, проблемах и испытаниях.

Старица Матрона дает людям пример, что где бы и в каких условиях ни жил человек, был бы полностью здоров или имел врожденные недуги, он может прославить Бога всей своей жизнью, сообщается на ее официальном сайте.

Есть обычай приносить блаженной Матроне живые цветы. Паломники приносят старице хризантемы, сирень, тюльпаны, гвоздики и розы любого цвета.

Мощи Матроны Московской хранятся в Покровском монастыре, куда ежедневно приходят сотни верующих. Но не лишены возможности поклониться праведной старице и жители других регионов. Регулярно в различные города России доставляются иконы и ковчеги с частицами мощей Матроны Московской. Как правило, прибытие святыни становится большим событием в жизни православных верующих. В храмы выстраиваются огромные очереди, а перед образом Матронушки ежедневно читают акафист и поют песнопения.

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#религия

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