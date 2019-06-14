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На благотворительном вечере в помощь животным в Благовещенске собрали 75 тысяч рублей

На благотворительном вечере в помощь животным в Благовещенске собрали 75 тысяч рублей
Фото: кадр видео

13 июня в одном из ресторанов Благовещенска прошел благотворительный вечер в помощь бездомным животным. Об итогах этого мероприятия ИА «Амур.инфо» рассказала координатор Кира Рыбакова.

«Благотворительный вечер был проведен в поддержку приюта "Кошкин дом". У них сформировался очень большой долг перед ветеринарной клиникой – около 185 тысяч рублей, поэтому я решила им помочь собрать деньги таким образом», – сообщила Кира.

В рамках вечера проводился аукцион с разными полезными товарами, был организован стол с товарами от рукодельниц – вышивки, картины и прочее. Кроме того, собравшихся ждали фуршет, выступления саксофониста и плэйбек-театра. «Уютный, душевный вечер получился, несмотря на погоду за окном», – отметила собеседница агентства.

По ее словам, удалось распродать почти весь товар. В общей сложности удалось собрать 75 тысяч 700 рублей.

«Хочу передать больше спасибо всем, кто поучаствовал, кто поддержал нас и внес свою лепту», – сказала Кира Рыбакова.

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#животные

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