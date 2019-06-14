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Малышева назвала больных детей кретинами и получила осуждение

Малышева назвала больных детей кретинами и получила осуждение
Фото: Стоп-кадр из видео

13 июня в эфире Первого канала вышла телеперадача Елены Малышевой «Жить здорово». В эфире ведущая назвала больных детей «кретинами».

Запись шоу уже появилась на YouTube и получила массу возмущений не только зрителей, но и от психиатра.

Рассуждая о детях с эндокринными заболеваниями, Малышева посчитала, что «кретинизм» является медицинским термином, определяющим степень умственной отсталости. Также в заставке передачи было написано «Мой ребенок – идиот» и «Откуда берутся кретины?»

Главный детский психиатр Москвы Анна Портнова посчитала Малышеву некомпетентной, заявив, что термины «кретин» и «идиот» не являются медицинскими, а для обозначения степеней выраженности умственной отсталости врачи используют другую терминологию. «Обозначив детей с проблемами в умственном развитии как "кретин" и "идиот" (по сути, оскорбления) редакция программы допустила серьезный деонтологический промах», – написала врач в Facebook.

Ассоциация «Аутизм – Регионы» также посчитала такую лексику оскорбительной. Организация потребовала у руководства Первого канала разъяснить позицию в отношении людей с интеллектуальными нарушениями и их близких.

Сама телеведущая отказалась от комментариев, однако ее представитель заявил, что позже она обязательно ответит на все претензии.

Это не первый промах Малышевой в эфире программы. 5 июня ведущая заявила, что люди после 50 лет не нужны природе, а «способ с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу – один из самых приятных для людей».

В апреле остеопат Дмитрий Мохов пожаловался на Малышеву генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. В выпуске от 29 марта ведущая заявила, что такой медицинской специальности, как остеопатия, в России не существует, сообщает «Лента.ру».

В феврале 2019 года в эфире программы «Жить здорово!» выступила актриса в костюме матки. Пародистка Светлана Галка спела об устройстве женской половой системы и методах контрацепции. В Twitter зрители предположили, что подобные выступления намекают на «помешательство» ведущей.

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#здоровье #ТВ

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