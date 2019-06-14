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сегодня, 10:56 0

Центр уличного баскетбола откроется в Благовещенске 20 июня

Центр уличного баскетбола откроется в Благовещенске 20 июня
Фото: Амур.инфо

20 июня на набережной реки Амур (южная часть городского парка) в Благовещенске состоится открытие центра уличного баскетбола. Команды столицы Приамурья приглашают принять участие в первых соревнованиях.

В играх участвуют коллективы трех возрастных категорий: до 14 лет – мальчики и девочки (2005 год рождения и младше); до 17 лет – юноши и девушки (2002-2004 годы рождения); 18 лет и старше – мужчины и женщины (2001 год рождения и старше).

Состав команды – 4 человека (3 – на площадке и 1 – запасной).

Состязания организованы для жителей и гостей Благовещенска ПАО «СИБУР-холдинг», министерством по физической культуре и спорту Амурской области, управлением по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

Предварительная программа мероприятия: 15:30 – регистрация команд; 17:15 – начало игр в возрастных категориях – мальчики и девочки 2005 года рождения и младше, юноши и девушки 2002-2004 годов рождения; 19:00-19:15 – официальная церемония открытия; с 19:15 – соревнования в категории – 18 лет и старше.

По окончании игр состоятся церемония закрытия и награждение победителей.

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#отдых #спорт

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