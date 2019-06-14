В Хэйхэ 29 июня достроят беспошлинный логистический центр
В Хэйхэ практически готов к открытию беспошлинный логистический центр. Это один из объектов строящегося нового пункта пропуска у международного моста через Амур. Приемку работ 29 июня проведет главное таможенное управление Китая.
Центр начали строить весной. «Мы сейчас уже ежедневно проводим предварительную проверку выполнения строительных работ административной зоны беспошлинного логистического центра, зоны электронной торговли и зоны переработки. Проверяем работу электронных систем, и интернет-систем, необходимых для работы комплекса. Гарантируем, что 29 июня главное таможенное управление Китая проведет успешную приемку проделанных нами работ», – сообщил журналистам телевидения Хэйхэ начальник отдела контроля за таможенными сборами таможни города Цзян Фухун, передает Biang.ru.
Сообщается, что строящийся логистический центр станет первым комплексом такого уровня в провинции Хэйлунцзян, на границе с Россией. На его территории будут храниться грузы до таможенного оформления, производиться отправка и прием грузов, в том числе по каналам электронной торговли, осуществляться первичная переработка сырья.
Общий объем инвестиций в проект составляет 3,8 миллиарда юаней. Площадь центра – 300 000 квадратных метров. Рядом с комплексом будет построен склад площадью в 550 000 квадратных метров.
«Установка электронных систем в комплексе на данный момент завершена на 80 %. Но мы еще не приступили введению в эксплуатацию электронных систем таможенной заставы и пункта управления. Ожидаем, что там к работам приступят 15 июня. Это позволит нам уложиться в сроки и представить таможне готовый объект к концу месяца» – пояснил телеканалу менеджер беспошлинного логистического центра Хэйхэ Чжу Мин.
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