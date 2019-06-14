В Хэйхэ 29 июня достроят беспошлинный логистический центр

Центр начали строить весной. «Мы сейчас уже ежедневно проводим предварительную проверку выполнения строительных работ административной зоны беспошлинного логистического центра, зоны электронной торговли и зоны переработки. Проверяем работу электронных систем, и интернет-систем, необходимых для работы комплекса. Гарантируем, что 29 июня главное таможенное управление Китая проведет успешную приемку проделанных нами работ», – сообщил журналистам телевидения Хэйхэ начальник отдела контроля за таможенными сборами таможни города Цзян Фухун, передает Biang.ru.

Сообщается, что строящийся логистический центр станет первым комплексом такого уровня в провинции Хэйлунцзян, на границе с Россией. На его территории будут храниться грузы до таможенного оформления, производиться отправка и прием грузов, в том числе по каналам электронной торговли, осуществляться первичная переработка сырья.

Общий объем инвестиций в проект составляет 3,8 миллиарда юаней. Площадь центра – 300 000 квадратных метров. Рядом с комплексом будет построен склад площадью в 550 000 квадратных метров.

«Установка электронных систем в комплексе на данный момент завершена на 80 %. Но мы еще не приступили введению в эксплуатацию электронных систем таможенной заставы и пункта управления. Ожидаем, что там к работам приступят 15 июня. Это позволит нам уложиться в сроки и представить таможне готовый объект к концу месяца» – пояснил телеканалу менеджер беспошлинного логистического центра Хэйхэ Чжу Мин.