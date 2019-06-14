У чиновников будут изымать неподтвержденные доходы

Под этот закон попадут госслужащие и чиновники, сотрудники госкорпораций, Банка России, Пенсионного фонда и других организаций, в которых обязательно ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе. Сейчас Генпрокуратура вправе изымать в пользу государства только недвижимость, автомобили и ценные бумаги. Делается это в случае отсутствия подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальных доход семьи за предыдущие три года.

Теперь аналогичный механизм будет распространяться и на деньги, пояснили в министерстве. Их будут забирать, если сумма превысит общий доход чиновника и его супруга (супруги), но они не смогут доказать законность получения средств, сообщает РИА URA.RU.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции» разрабатывается во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.