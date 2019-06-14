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сегодня, 10:44 9

У чиновников будут изымать неподтвержденные доходы

У чиновников будут изымать неподтвержденные доходы
Фото: minjust.ru

Минюст России разрабатывает законопроект, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, но и деньги с банковских счетов, не отображенных в декларации о доходах. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Под этот закон попадут госслужащие и чиновники, сотрудники госкорпораций, Банка России, Пенсионного фонда и других организаций, в которых обязательно ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе. Сейчас Генпрокуратура вправе изымать в пользу государства только недвижимость, автомобили и ценные бумаги. Делается это в случае отсутствия подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальных доход семьи за предыдущие три года.

Теперь аналогичный механизм будет распространяться и на деньги, пояснили в министерстве. Их будут забирать, если сумма превысит общий доход чиновника и его супруга (супруги), но они не смогут доказать законность получения средств, сообщает РИА URA.RU.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции» разрабатывается во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.

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#закон #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Обязательно держите на контроле ход этого закона, хватит ли сил у него хотя бы до слушаний дойти или на корню зарубят?

  • Мы Все

    Мы Все
    45 минут назад

    Да точно всех без исключения на МРОТ . Экономию пустить на строительство и капитальный ремонт дорог.

  • Мы Все

    Мы Все
    45 минут назад

    Да точно всех без исключения на МРОТ . Экономию пустить на строительство и капитальный ремонт дорог.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    38 минут назад

    Боюсь, что данная инициатива, так и останется на уровне законопроекта... Они (депутаты), что, сами себе враги?

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    28 минут назад

    Неподтвержденные доходы - это, конечно, явное преступление!

    А вообще-то пора давно Принимать более назревший Закон, запрещающий всем чиновникам всех ветвей власти заниматься Бизнесом, а также быть в бизнесе членам их семей (женам, мужьям, детям...). Или ты Чиновник, или ты бизнесмен... А то у нас немало, начиная от министров, губернаторов, глав городов и районов, судейских и прочих - вся родня ( жены, дети...) погрязли в бизнесе... А потом удивляемся, откуда коррупция... ))

  • Oldlord

    Oldlord
    21 минута назад



    ~~случае отсутствия подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальных доход семьи за предыдущие три года.



    Хм...

    Т.е. если у чиновника показан доход за указанный период, допустим, в три копейки, то у него и последние носки отнимут? О_О

  • Геральт

    Геральт
    5 минут назад

    наш трикопейки попал

  • Геральт

    Геральт
    4 минуты назад

    надо бы еще "неподтвержденные расходы" "изымать"

  • Аликанте

    Аликанте
    3 минуты назад

    три копейки урону области не сделают-а вот 32 губернаторских миллиона вот это вопрос

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