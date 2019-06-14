Спрос со всех будет строгий: губернатор Приамурья посетил Белогорск

13 июня в рамках рабочего визита Василий Орлов побывал в Белогорске. Губернатор проверил, как проходит подготовка муниципалитета к проведению финала XXII Спартакиады городов Амурской области, оценил ход строительства нового детского сада и ремонтных работ на котельной.

На стадионе «Амурсельмаш» Василий Орлов провел рабочее совещание. «У нас более полутора тысяч человек принимает участие вообще в XXII Спартакиаде городов Амурской области. 17 видов спорта, – рассказал министр по физической культуре и спорту Юрий Кретов. – В Белогорске мы проводим финал, в который выносится 7 видов спорта. В их числе плавание, городошный, гиревой спорт, легкая атлетика, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Более 800 человек будут участвовать. Судейские бригады сформированы, все федерации сопровождают каждый свой вид. Здесь уже все побывали, все обсудили. К проведению финала все полностью готово».

Станислав Мелюков поблагодарил губернатора за помощь в подготовке к спартакиаде – Белогорск направил 18 миллионов рублей на проведение мероприятия, из них 12 миллионов выделено из местного бюджета, 6 миллионов – из областного.

Состязания пройдут на 5 спортивных площадках города. Каждое учреждение готово для встречи спортсменов. Легкая атлетика и женский баскетбол пройдут на стадионе «Амурсельмаш», мужской баскетбол – в горпарке. Городошный спорт – на стадионе «Локомотив». В ФОКе состоятся соревнования по волейболу и плаванию.

Также губернатор посетил строительную площадку нового детского сада в микрорайоне «Транспортный». Новый социальный объект на 170 мест будет введен в эксплуатацию в ноябре текущего года. Год назад, в сентябре 2018-го, Василий Александрович участвовал в процедуре забивки первой сваи в основание будущего трехэтажного дошкольного учреждения площадью более 3,5 тысяч квадратных метров.

В настоящее время на 100 % выполнен фундамент, кирпичная кладка стен и перегородок, перекрытие 3-х этажей, заканчивается оштукатуривание стен первого этажа, ведется прокладка электропроводки.

Одним из проблемных вопросов, озвученных главой Белогорска губернатору, стало устройство дороги и автостоянки возле детского сада. «Этот участок не вошел в проект, а средств, которые выделили за счет дорожного фонда, городу просто не хватило, – рассказал Станислав Мелюков. – Необходимо 14 миллионов рублей. Сметы и проект подъездных путей и стоянки для автомобилей у нас есть. Была проблема по теплотрассе, но ее мы решили самостоятельно». Василий Орлов дал поручение правительству помочь Белогорску в строительстве участка дорожной сети.

Ещё одной точкой проверки стала белогорская гимназия № 1. Муниципальные власти и губернатор оценили работу пришкольного лагеря и работы, выполняемые в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ООО «Транснефть – Дальний Восток».

18 классов естественных наук школ Белогорска отремонтируют и оснастят современным оборудованием. В 2019 году в рамках благотворительной помощи ко Дню знаний будут отремонтированы кабинеты физики, химии и математики в шести школах Белогорска. Учебные помещения оснастят не только новой мебелью, но и современными интерактивными досками и наглядными пособиями, микролабораториями для химических экспериментов, наборами для проведения экспресс-анализов. Кроме того, лаборатории физики и химии оборудуют наборами для проведения государственной итоговой аттестации.

Осмотрев пришкольный стадион учреждения образования, Василий Орлов предложил помощь региона в создании современной спортплощадки.

«Здесь можно поставить современные турники, устроить футбольное поле, сделать волейбольную площадку и площадку для стритбола, обновить покрытие, – сказал губернатор и поручил главе Белогорска подготовить проектную документацию. – Нужно, чтобы специалисты проверили возможность комплексного оборудования спортивной площадки».

Он отметил, что гимназия № 1 будет включена в областную программу по строительству спортобъекта уже в 2020 году.

Также губернатор Амурской области посетил котельную Белогорска в микрорайоне Транспортный – это самая большая котельная в области, работающая на мазуте. В эксплуатацию ее ввели в 1989 году. В настоящее время она обеспечивает подачу тепла на 6 социальных объектов и более чем сотню многоквартирных домов микрорайона, где проживает 12 тысяч человек. В отопительный период объект теплоснабжения эксплуатирует 3 паровых и 3 водогрейных котла.

Сейчас здесь полным ходом идут масштабные ремонтные работы по подготовке к очередному отопительному сезону. Ситуацию с объектом теплоснабжения в управлении ЖКХ называют сложной: один из водогрейных котлов на отопительный период 2019-2020 выведен из эксплуатации в связи с износом, трещинами в барабане котла и систематическими порывами труб. В программу модернизации объектов ЖКХ Амурской области котельная не вошла, ремонт проводится за счет средств предприятия.

«Есть большая вероятность технологической опасности. Каждый из котлов уже давно выработал нормативный срок эксплуатации, – рассказал о ситуации замглавы по ЖКХ Александр Башун. – Тянуть далее уже просто некуда, нужна полная замена. Если два паровых котла еще могут какое-то время проработать, то водогрейные в очень плачевном состоянии. Они требуют замены».

Василий Орлов отметил, что в регионе действует программа модернизации систем ЖКХ, средства распределяются по приоритетности: в первую очередь туда, где ситуация критическая.

«Поэтому давайте обсуждать этот вопрос в плановом порядке, если сможете доказать потребность, что крайне необходимы средства на эту котельную, выделим, – отметил губернатор. – Необходимо привлечь специалистов со стороны, чтобы они дали альтернативное мнение по поводу того, насколько здесь применены энергоэффективные и энергосберегающие технологии. Все котельные в этом году должны быть оснащены приборами учета. Задача поставлена всем одинаково. Спрос со всех будет очень строгий».