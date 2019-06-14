Очевидцы: в Свободном дорожники сушили яму, макая в нее тряпку (видео)

Фото: кадр видео

В нескольких инстаграм-пабликах появилось видео, которое снято в Свободном. Также ролик прислали в редакцию ИА «Амур.инфо». На кадрах – дорожные рабочие, и один из них производит странные действия.

«Вот так работают свободненские дорожники. Сейчас ямочный ремонт будут проводить они», – комментирует происходящее мужчина. По его словам, рабочий «высушивает» яму. Для этого амурчанин, судя по ролику, использует тряпку.

«Это конец, товарищи. Конец моей веры в адекватность людей. Это как траву красить или снег косить. И ведь не он сам это придумал. Это ему начальство сказало», – высказался об увиденном один из пользователей Инстаграма.

Инцидент прокомментировала пресс-служба администрации Свободного. Отмечается, что на местном предприятии «Дорожник» назначено служебное расследование.

«Абсурдные действия одного из рабочих бригады "Дорожника", выполнявшей ямочный ремонт асфальта на улицах города, не выдерживают никакой критики. По факту зафиксированного на камеру телефона процесса "ремонта" уже назначено служебное расследование. Вызывает вопросы не только процесс "работы", но и поведение сотрудников бригады, включая "оператора" – предстоит выяснить, в каком состоянии находились рабочие во время проведения работ. По результатам расследования к руководству "Дорожника" будут приняты самые жесткие меры», – говорится в сообщении пресс-службы администрации в Инстаграме.