Житель Приморья помешал взлету самолета, устроив на борту дебош

Фото: УТ МВД России по ДФО

Житель Приморского края, который собирался лететь рейсом Владивосток – Новосибирск устроил дебош на борту самолета. Он нецензурно выражался, угрожал пассажирам и экипажу воздушного судна.

Сообщение об агрессивном пассажире поступило в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока. Как пояснили в управлении на транспорте МВД России по ДФО, из-за действий мужчины, по пути к взлетной полосе, командир экипажа принял решение о возвращении воздушного судна к посадочному рукаву и снятии дебошира с рейса.

Сотрудники транспортной полиции установили, что нарушителем порядка был 32-летний житель Приморского края. Он отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении дальневосточника составили протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Отдел дознания Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте начал проверку по факту происшествия.