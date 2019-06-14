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Житель Приморья помешал взлету самолета, устроив на борту дебош

Житель Приморья помешал взлету самолета, устроив на борту дебош
Фото: УТ МВД России по ДФО

Житель Приморского края, который собирался лететь рейсом Владивосток – Новосибирск устроил дебош на борту самолета. Он нецензурно выражался, угрожал пассажирам и экипажу воздушного судна.

Сообщение об агрессивном пассажире поступило в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока. Как пояснили в управлении на транспорте МВД России по ДФО, из-за действий мужчины, по пути к взлетной полосе, командир экипажа принял решение о возвращении воздушного судна к посадочному рукаву и снятии дебошира с рейса.

Сотрудники транспортной полиции установили, что нарушителем порядка был 32-летний житель Приморского края. Он отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении дальневосточника составили протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Отдел дознания Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте начал проверку по факту происшествия.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Бурбулятор

    Бурбулятор
    1 час назад

    5 лет строгого режима - самое то. Ну и при задержании епальничик начистить, ногу сломать и выколоть глаза - это само собой.

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