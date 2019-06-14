Пять фильмов ужасов, снятых по реальным событиям

Фото: Стоп-кадр из фильма "Амитивилль"

«Какой фильм сегодня посмотреть?» – актуальный вопрос вечера пятницы и выходных. «Афиша» станет помощником в его решении! Нет, частыми анонсами киноновинок кормить не станем – на то есть расписание. Будем предлагать к просмотру нечто особенное. Поэтому заглядывайте к нам чаще! Сегодня расскажем о 5 фильмах ужасов, в основу которых положены реальные истории.

УЖАС АМИТИВИЛЛЯ, 2005

Это ремейк одноименного триллера 1979 года. В его основе – одноименный роман Джея Энсона, написанный в свою очередь с реальных событий, которые произошли в Амитивилле.

В 1974 году в доме на Оушен-Авеню, 112 произошло массовое убийство. Один из сыновей семейства Де Фео, которое поселилось в этом доме 9 лет назад, застрелил всех родных. На месте преступления полицейские не обнаружили ничего сверхъестественного, хотя убийца уверял, что его заставили сделать это голоса.

Но центром сюжета фильма является семья Латс, поселившаяся в доме спустя год после трагедии. В ней тоже начинают происходить необъяснимые вещи. К слову, после Латс в особняк никто больше не заселялся. Видимо, боятся повторения истории. Какой – смотрите фильм. Стоит упомянуть, что перед съемками «Ужас Амитивилля» в озере рядом с домом было найдено тело местного рыбака.

КАННИБАЛ ИЗ РОТЕНБУРГА, 2006

Это артхаусное кино, показывающее драму двух реально существовавших личностей. В 2001 году Армин Майвес разместил объявление в интернете. Написал, что ищет добровольца, которого съест. Отклик был огромный, но только Юргену Брандесу удалось «дойти» до желудка каннибала. Он реально дал согласие на это. Армин же был осужден на пожизненное заключение.

Фильм рассказывает о долгом пути жертвы и людоеда от идеи к долгожданной цели.

НЕЗНАКОМЦЫ, 2008

По сюжету молодая пара отправляется в загородный дом, чтобы разрешить сложности в своих отношениях. Но становится заложниками неизвестных в масках. В основу фильма не положена какая-то реальная история, скорее, это ряд реальных событий, одни из которых – убийства общиной «Семья Мэнсона».

Также режиссер вдохновлялся детскими воспоминаниями, когда группа людей врывалась в дома и спрашивала несуществующих людей.

У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА, 2006

Несмотря на неказистость сюжета и старенькие (по нашим временным меркам) спецэффекты, фильм притягивает внимание. Главные герои – семейство Картеров, которое попало в аварию и оказалось в зоне, отрезанной от цивилизации. Что происходило дальше, рассказывать не будем.

Скажем лишь, что режиссера вдохновила на фильм история о главе клана дикарей Соуни Бина и его семьи (жена, 8 сыновей и 6 дочек). Они жили в Шотландии в конце 16 века в пещере близ города Гервана. Ловили, убивали и съедали людей, забредших на их холмы. Акты каннибализма совершали на протяжении 25 лет, от рук дикарей погибли более 1 000 человек. В 1625 году каннибалов поймали, признали сумасшедшими и казнили.

Я ПЛЮЮ НА ВАШИ МОГИЛЫ, 2010

Фильм вышел на экраны и моментально завоевал нелюбовь зрителей и почти половины кинокритиков. Это тот случай, когда после просмотра хочется промыть себе мозг и забыть увиденное. Если все же хотите пощекотать нервы и лицезреть изощренные пытки, – смотрите. Но помните, что «Я плюю на ваши могилы» – это фильм для людей со стальными нервами.

Сюжет завязан на молодой писательнице Дженнифер, отправившейся искать вдохновение для своего нового романа в домике в лесу. Там ее и изнасиловали четверо местных отморозков. Девушка выжила после их игрищ и решила отомстить…

Сценарист Мейр Зарки писал сюжет с собственных воспоминаний: в 1974 году он встретил изнасилованную неизвестными женщину, отвел в полицию, но и там с ней поступили несправедливо. «Я плюю на ваши могилы» – это фантазия Мейра о том, что могло бы быть, возьми эта женщина ситуацию в свои руки.