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В Благовещенске создана интерактивная карта развития города

В Благовещенске создана интерактивная карта развития города
Фото: администрация г. Благовещенска

В столице Амурской области специалисты разработали интерактивную карту развития города. В ней содержится информация о 400 объектах, где проводились или будут проводиться работы по ремонту и реконструкции.

Карта включает разделы по реализации программы благоустройства «Городская среда», по переселению из аварийного жилья, работам в сфере образования, спорта, культуры, ЖКХ, ремонту улично-дорожной сети города. Дополняют карту сведения о планах мэрии на ближайшие годы. В их числе проекты общественных территорий, спортивных объектов, школ, детских садов, реконструкции площади Ленина, подсветки зданий, ремонта дворов.

«Теперь каждый житель Благовещенска, зайдя на интерактивную карту, может увидеть, какой объем работы был проделан администрацией города совместно с депутатским корпусом. Как видно по отметкам, практически весь город охвачен теми или иными работами. Это и дворовые территории, и места массового отдыха, и дороги. Объектов оказалось очень много и, безусловно, карта будет еще дополняться. А самое главное, теперь можно посмотреть, какая работа еще предстоит», – рассказала мэр города Благовещенска Валентина Калита.

Карта развития города за 2014–2019 годы доступна для всех желающих. Она размещена на главной странице сайта администрации Благовещенска, также с ней можно ознакомиться, используя QR код с мобильного телефона.

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#городская власть #экономика

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Комментарии
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  • nikamura

    nikamura
    1 час назад

    Так трудно дать ссылку выделив слово КАРТА в тексте?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    nikamura

    Так трудно дать ссылку выделив слово КАРТА в тексте?



    Ссылку сделали на запятой в этом предложении:



    ней можно ознакомиться, используя QR код с мобильного телефона

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