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Соцсети: в Приамурье большегруз опрокинулся, уходя от столкновения

Соцсети: в Приамурье большегруз опрокинулся, уходя от столкновения
Фото: instagram.com/svbnews

В социальных сетях появилась информация о ДТП в Амурской области. На трассе Свободный – Благовещенск опрокинулся большегруз.

«Два большегруза разъехались, уходя от столкновения. Один съехал с дороги, другой опрокинулся на бок», – описывает произошедшее инстаграм-паблик svbnews. Другой инстаграм-паблик, dpskontrol_28rus, отмечает, что авария была недалеко от села Егорьевка Благовещенского района.

Дата происшествия не сообщается. В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что за 13 июня в Благовещенском районе ДТП с пострадавшими не зарегистрировано.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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