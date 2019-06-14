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Инструкция телемарафона «Крылья»: как помочь детям с ДЦП через СМС

Инструкция телемарафона «Крылья»: как помочь детям с ДЦП через СМС
Фото: Амур.инфо

В субботу, 15 июня, в Благовещенске пройдет благотворительный марафон «Крылья» – совместный проект «Альфа-канала» и амурского отделения Российского детского фонда. Вместе с амурчанами журналисты, политики и другие известные люди Благовещенска будут собирать средства на лечение детей с диагнозом ДЦП. Но помочь детям можно уже сейчас.

Чтобы сделать благотворительный взнос, нужно отправить СМС на короткий номер 3434 со словом АМУР и через пробел указать сумму пожертвования, например, АМУР 300.

Перед отправкой специалисты рекомендуют убедиться, что абонент находится НЕ на корпоративном тарифе и у него НЕ установлен запрет на отправку СМС на короткий номер.

Также необходимо убедиться, что на мобильном балансе достаточно средств. После денежного перевода на балансе должно остаться не менее 50 рублей – это требование большинства мобильных операторов. Допустимый размер пожертвований через СМС – от 10 рублей до 15 000 рублей.

После отправки СМС в ответ придёт запрос о подтверждении платежа. Нужно отправить ответное сообщение. Подробная инструкция размещена на официальном сайте Амурского отделения «Российского детского фонда». Зайдя на сайт, нужно нажать на кнопку «Начать помогать» и следовать дальнейшим инструкциям.

В этом году деньги, собранные на традиционном телемарафоне «Крылья», пойдут на лечение маленького благовещенца Максима Румака, страдающего эпилепсией. Часть средств будет потрачена на кинезитерапию для детей с ДЦП.

Телемарафон стартует в студии «Альфа-канала» и на городских площадках: на набережной возле ротонды, где дадут концерт, участие в котором примут творческие коллективы города; в торговых центрах «Флагман», «Перекресток» и «Острова», где будут дежурить волонтеры и поставят ящики для сбора средств.

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#дети #здоровье #Крылья #помощь

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