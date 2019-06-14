Медведев заявил, что под угрозой сроки строительства космодрома Восточный

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Сроки строительства космодрома Восточный находятся под угрозой. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по вопросу развития корпорации «Роскосмос».

«Еще одна тема – строительство космодрома Восточный. Мы когда встречались в январе, говорили, что там темпы недостаточные. Стройка под угрозой незавершения к запланированному времени», – сказал Медведев.

Премьер также констатировал задержки в сроках запусков космических аппаратов и невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам, сообщает «Интерфакс-недвижимость». «К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент», – сказал он.

По его словам, есть сложности и у подведомственных организаций. «Хотел бы послушать, что делает Роскосмос, ну и, конечно, федеральные структуры, чтобы эти проблемы решить», – сказал Медведев.

В середине апреля президент РФ Владимир Путин призвал правительство реалистично подходить к расценкам работ по завершению строительства второй очереди Восточного. «Третья ключевая задача – это развитие наземной инфраструктуры, включая более активное использование космодрома Плесецк и завершение строительства второй очереди космодрома Восточный. И здесь, конечно, правительству нужно обратить внимание на расценки. Уже докладывали несколько раз, что ни одна компания не берется за завершение работ в связи с этими расценками. Ну, надо как-то реалистично к этому подходить, обоснованно, не завышать ничего», – говорил он на заседании Совбеза РФ.

В конце марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что госкорпорация получила финансирование на строительство второй очереди Восточного.

«Мы вчера получили необходимое финансирование. Были доведены линии бюджетных средств для открытия второй очереди космодрома Восточный. Сегодня мы уже завершаем вопросы, связанные с подготовкой распоряжения правительства о начале этих работ, о формировании единственного исполнителя. Надеюсь, что уже в конце апреля, начале мая начинаем уже земляные работы и бетонирование стартового стола», – отмечал он.

Рогозин также сообщал, что строить вторую очередь Восточного будут сразу четыре подрядчика – «Стройгазмонтаж», ПСО «Казань», «Стройтрансгаз» и «Крокус». Позднее представитель Аркадия Ротенберга опроверг участие в проекте компании «Стройгазмонтаж».

Вице-премьер Юрий Борисов поставил задачу достроить вторую очередь космодрома Восточный не позднее 2023 года. «Первоначальные сроки стояли – 2021 год, но не будем, так сказать, питать иллюзии, в 2021-м никто сегодня не способен построить. Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, они привели объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023-го. За 2023 год нам выходить нельзя», – говорил вице-премьер.

В рамках второй очереди космодрома запланировано строительство стартового стола для ракеты «Ангара».