Погода в Амурской области не улучшится: прогноз на 14 июня

Фото: Амур.инфо

14 июня в Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди. Дует северо-восточный ветер со скоростью 3-8, местами с порывами 13-18 метров в секунду. Воздух прогреется до 18...23, в дожде –11...16 градусов.

В Благовещенске переменно облачно, временами будет идти небольшой дождь. Ветер с северо-востока дует со скоростью 1-6, усиливаясь до 13 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит 16...18 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова