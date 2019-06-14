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Погода в Амурской области не улучшится: прогноз на 14 июня

Погода в Амурской области не улучшится: прогноз на 14 июня
Фото: Амур.инфо

14 июня в Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди. Дует северо-восточный ветер со скоростью 3-8, местами с порывами 13-18 метров в секунду. Воздух прогреется до 18...23, в дожде –11...16 градусов.

В Благовещенске переменно облачно, временами будет идти небольшой дождь. Ветер с северо-востока дует со скоростью 1-6, усиливаясь до 13 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит 16...18 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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