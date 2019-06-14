В работе Инстаграма произошел масштабный сбой

Пользователи Инстаграма заявили о сбое в работе социальной сети. Большинство испытывают проблему с обновлением ленты, некоторые не могут войти в приложение, другие жалуются на перебои в работе веб-сайта.

В Амурской области перебои с работой Инстаграма наблюдаются 14 июня с 6 утра. Подобные проблемы возникают у многих жителей Дальнего Востока, а также США, Франции, Испании, Греции и Германии.

Сайт Downdetector сообщает, что сбои начались спонтанно. Более чем у половины пользователей (73 %) возникли проблемы с загрузкой соцсети, также 16 % пользователей не могут зайти в Instagram, а 9 % – жалуются на проблемы с веб-сайтом.

Также по всему миру возникли перебои в работе Facebook (43 % пользователей не могут обновить ленту новостей, а 31 % пользователей отмечает, что не могут войти в приложение, о проблеме с загрузкой картинок сообщили 24 % пользователей).

В 2019 году в работе Инстаграма уже наблюдались сбои. В апреле сбой затронул одновременно Facebook, Instagram и Whats App, проблема была решена через несколько часов.