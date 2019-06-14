Зампред амурского правительства: основные замечания по детдомам устранены

В Малиновском доме-интернате состоялось выездное совещание с участием представителей сферы здравоохранения, образования, социальной зашиты. Заместителю председателя правительства Амурской области Ольге Лысенко доложили, как исправлены недочеты в работе, на которые указала главный детский омбудсмен Анна Кузнецова.

С 26 по 27 ноября 2018 года в Амурской области сотрудники аппарата уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой проводилась проверка организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в начале декабря Кузнецова заявила о многочисленных нарушениях в амурских детдомах. После этого в регионе начались проверки. Расследование прокуратуры подтвердило нарушения. Заместитель губернатора Амурской области Ольга Лысенко получила выговор.

В четверг, 13 июня, заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко провела выездное совещание в Малиновском доме-интернате. Темой встречи стала реализация мероприятий, направленных на устранение нарушений прав и законных интересов детей.

«Все вопросы, которые сегодня обсуждались, имеют прикладное значение. В первую очередь мы еще раз посмотрели нормативно-правовую базу, которая должна неукоснительно соблюдаться учреждениями, участвующими в оказании социальной услуги. Посмотрели и проанализировали образовательную услугу для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, было очень много высказанных предложений по организации диспансеризации особенных детей. Очень важно было еще раз посмотреть всю систему профилактики, которая должна работать на благо ребенка, чтобы исключить жестокое обращение и случаи травматизма в учреждениях. Также были высказаны интересные предложения по подготовке кадров и по техническому сопровождению этих детей», – рассказала заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко.

В совещании приняли участие представители различных ведомств: здравоохранения, образования, социальной зашиты. Специалисты рассказали о ходе выполненных мероприятий в своих подведомственных учреждениях. «Я думаю, что разговор был откровенный и очень полезный, потому что сегодня мы увидели, что основная масса замечаний устранена. Хотя вопросы еще есть, и нам, думаю, предстоит серьезная работа на уровне межведомственных взаимодействий», – подытожила Ольга Лысенко.