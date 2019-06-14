Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:41

Солнце в Близнецах.

Овен. Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах. Стремитесь простить обиды. Только в этом случае есть шанс вернуть душевное равновесие и радость бытия. Женщинам-Овнам придется решать множество вопросов личного характера. Звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными.

Телец. Начало дня благоприятно для индивидуальной деятельности. В отношениях с партнерами и при заключении коммерческих сделок не теряйте чувства реальности: возможны обман или финансовые потери. Сегодня сексуальные контакты требуют крайней осмотрительности. Велика вероятность полного краха надежд.

Близнецы. Не верьте своим подозрениям и не торопитесь ссориться с близкими людьми. Сегодня вероятно великое множество взрывоопасных ситуаций. Постарайтесь избегать всевозможных выяснений отношений, так как это пустое занятие, которое только измотает вас и ни к чему хорошему не приведет.

Рак. День может быть очень тяжелым. Для мужчин-Раков перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов. Но помните, что сегодня пятница, а завтра – выходной. Женщины этого Знака смогут добиться новых высот.

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Лев. В этот день вашим близким будет нелегко. Постарайтесь не погружаться полностью в свои личные интересы и любимые занятия. Оставьте место для общения. Подумайте о близких, которые могут страдать от вашей невнимательности.

Дева. Негативный день, когда обманы, непонимание и клевета будут всячески мешать движению вперед. Вероятны конфликты с окружающими. Вам придется активно отстаивать свои жизненные принципы или внутреннюю свободу. Постарайтесь сохранять спокойствие.

Весы. Напряженный день, который несет двойственную характеристику. Звезды предупреждают о вероятном влиянии со стороны, которое негативно скажется на делах или личной жизни. Скорее всего успех в разных деловых операциях может оказаться сомнительным, а коммерческие сделки не принесут значительной прибыли. Справедливость и высокие нравственные качества помогут снизить негативные тенденции дня. Сон исполнится на следующий день.

Скорпион. День благоприятный для командировок, романтических встреч, путешествий. Любовь, успех и удовольствия ждут вас сегодня, но не слишком увлекайтесь развлечениями.

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Стрелец. День благоприятный для самореализации, проявления способностей во всех сферах деятельности, для раскрытия творческого потенциала. Возможно, вы получите важное сообщение, которое заставит вас отправиться в поездку. Женщины-Стрельцы будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Не исключено новое увлечение.

Козерог. Напряженный день. Успех вам гарантирован только в том случае, если вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь действовать с позиции силы - кажущаяся мягкость, находчивость и тонкая дипломатия вернее приведут к успеху.

Водолей. День постижения вечных истин, изучения ремесел, наук. Сегодня вы не должны быть консервативны. Этот день весьма благоприятен для наведения порядка в доме, ремонта или благоустройства квартиры. В отношениях с близкими – гармония и доверие. Устройте сегодня маленький семейный праздник.

Рыбы. Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, личное обаяние. Однако регрессивное движение Меркурия указывает на опасность быть обманутым в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест. Сегодня используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь.

Астролог: Вальдемар Небоходцев